Emma García, sobre la retirada de España de Eurovisión 2026: "No puedo estar viendo el festival y no pensar en la guerra"

Emma García y Melody, en un fotomontaje de BLUPER. Mediaset España y RTVE

Este lunes, 8 de diciembre, Fiesta ha sometido a debate la decisión de RTVE de retirarse de Eurovisión 2026. El pasado jueves, la pública anunciaba que no acudiría a la cita en Viena el próximo mes de mayo por la participación de Israel.

Tras una breve pieza para poner en contexto a los espectadores de Telecinco, Emma García ha señalado que la tertulia debía “partir de por qué España” había optado por hacer boicot al certamen.

José Pablo López, presidente de RTVE, fue claro en la Asamblea de Ginebra, alegando los mismos motivos que aprobó el Consejo de Administración el pasado septiembre: el “genocidio en Gaza” y el “incumplimiento sistemático” de las normas del concurso por parte de Israel.

El periodista y eurofán José Rodari ha señalado: “La situación en Gaza es extrema, el alto al fuego no es real. Continuar participando en un festival en el que se da publicidad a un país que está cometiendo esta atrocidad no es justo”.

Rodari ha puesto sobre la mesa los ejemplos de Bielorrusia, descalificada en 2021, y Rusia, descalificada en 2022 por la invasión a Ucrania. Ricky García se mostraba “orgulloso de RTVE” por esta decisión y subrayaba que la UER utiliza sus propias normas “según le conviene”.

La cantante Barei y el periodista José Rodari, en 'Fiesta'. Mediaset España

“[La decisión de RTVE] parecía postureo al principio, pero han cumplido”, ha reconocido el colaborador del formato vespertino de Unicorn Content. Después, Emma García daba la palabra a Barei, quien fue representante de España en Eurovisión 2016, con Say Yay!

“Somos bastante incoherentes los seres humanos y nos cuesta ser consecuentes con las decisiones que tomamos”, aceptaba la cantante, destacando la importancia de que el boicot no se realizase únicamente en un certamen musical, sino en todos los ámbitos.

La nota discordante en la conversación la ponía Alejandro Abad, abanderado español de 1994 y compositor de Dile que la quiero, canción con la que David Civera fue a Eurovisión en 2001.

Hace unos días, en declaraciones a EL ESPAÑOL, calificaba la determinación de la pública de “desacertada, incoherente y negativa”. Y en Fiesta se ha pronunciado en la misma línea, negando que Eurovisión sea “política”.

Emma García, tajante: "España ha hecho bien en salir de Eurovisión"

“37 países no pueden ponerse de acuerdo para votar a uno. No soy ajeno al dolor humano, pero hay otras fórmulas. No yendo estamos apagando la música”, ha asegurado Abad, que ha propuesto llevar una canción con un mensaje de “paz” al concurso.

Y aquí es donde la presentadora de Mediaset se ha mojado de lleno: “Mientras suena esa canción, ¿suenan las bombas? Yo es que no puedo estar viendo Eurovisión y no pensar en la guerra”.

Emma García en 'Fiesta'. Mediaset

Tras debatir el sistema de votación, que ha sufrido modificaciones para la próxima edición, o cuál sería el tema perfecto para triunfar en Eurovisión, García ha pedido a los invitados que fuesen concluyendo.

Y, antes de cerrar el debate, la comunicadora reiteraba: “¿Ha hecho bien España en salir de Eurovisión? Por mi parte, sí”. “Ojalá el año que viene estemos hablando de otra cosa. Sería una buena noticia”, zanjaba la vasca.