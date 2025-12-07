'La casa de los gemelos 2', el polémico reality de internet: cuándo empieza, dónde verlo y el papel de Kiko Hernández

Kiko Hernández en una imagen promocional de 'La casa de los gemelos 2'. Zona Gemelos

Este domingo 7 de diciembre se estrena el reality más polémico: la segunda edición de La casa de los gemelos. Este formato estará disponible en varias plataformas digitales, como Kick o YouTube. A partir de las 22:00 horas, esta casa reabre sus puertas. Eso sí, la presencia de Kiko Hernández, Coto Matamoros y Víctor Sandoval.

El formato creado por los hermanos Dani y Carlos Ramos viene con un lavado de cara. Cabe recordar que la primera temporada duró apenas nueve horas. Tuvo que cortarse por agresiones físicas, insultos, destrozos en la vivienda e imágenes de consumo de alcohol, drogas y relaciones íntimas.

Esta segunda edición viene con nuevas reglas, un premio de 100.000 euros, un diseño de convivencia para evitar las situaciones tan violentas de la anterior temporada, así como una serie de pruebas, castigos y roles jerárquicos.

La primera novedad es la inclusión de perfiles más televisivos. De hecho, se introducen tres figuras que estarán representadas por los mentados Hernández, Matamoros y Sandoval.

El marido de Fran Antón será el maestro de ceremonias del reality show. Curtido en los platós, el excolaborador de los extintos Tentáculos y Ni que fuéramos Shhh, el madrileño retoma la posición de conductor, algo que no había hecho de manera frecuente desde Mejor llama a Kiko (en Tentáculos ejerció de presentador sustituto).

José Labrador en una imagen promocional de 'La casa de los gemelos 2'. Zona Gemelos

Su presencia es también toda una declaración de intenciones, dado que muestra el deseo de los hermanos Ramos de crear un reality polémico, pero con ciertos límites. Su figura busca replicar la que tiene Jorge Javier Vázquez en Gran Hermano.

Víctor Sandoval tendrá el rol de ‘dictador’. El excolaborador del desaparecido La familia de la tele será el encargado de supervisar y marcar las reglas dentro de la casa. Con este rol, el televisivo busca también mostrar otra faceta profesional suya.

Víctor Sandoval en una imagen promocional de 'La casa de los gemelos 2'. Zona Gemelos

Y, finalmente, está Coto Matamoros. El hermano gemelo de Kiko ejercerá de ‘verdugo’ del programa. Será el encargado de aplicar los castigos a aquellos que incumplan las reglas y decidir quién debe abandonar la casa.

Con lo cual, La casa de los gemelos 2 viene para romper los códigos impuestos en los realities shows, pero con límites. La primera temporada, a pesar de su brevedad, acabó con varios titulares, que cuestionaban si era lícito ofrecer ese tipo de contenidos sin censuras, a pesar de ser en plataformas que no se rigen por los reglamentos de la televisión tradicional.

Coto Matamoros en una imagen promocional de 'La casa de los gemelos 2'. Zona Gemelos

Los participantes de esta segunda temporada tienen un perfil más televisivo y curtido en platós. Las únicas concursantes que repiten son Asunción Marto ‘La Falete’ y Triana Sánchez ‘La Marrash’.

Ambas protagonizaron una violenta pelea que se hizo viral y que fue uno de los varios motivos por los que se canceló la primera temporada. Las dos tendrán una segunda oportunidad.

Junto a ellas están la adivina Aramís Fuster, Andrea Batres, Eros Vidal, Gabriella Barbu, José Labrador, Miguel Martínez ‘Sweet Flow’, Nissy Lahr y José Ángel Peregrina ‘El Patica’. Inicialmente, Bea 'La Legionaria' estaba confirmada, pero no podrá participar por un problema de salud. Se sumaría Aramís Fuster, quien comunicó en redes sociales que era baja en el reality, aunque luego borró dichos mensajes.

Buena parte de los participantes es cantera de formatos de Telecinco como La isla de las tentaciones, Gran Hermano o Secret Story. La única excepción sería Labrador, que vino de Gandía Shore aunque luego se curtió en formatos de Mediaset como Supervivientes o La casa fuerte.

A ellos se suman varios influencers, así como el DJ y humorista Sweet Flow. Una combinación de perfiles que se verá si logran convivir más días juntos en un formato más elaborado y que ya ha despertado expectación.