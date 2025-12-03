El cameo de Santiago Segura en 'Frankenstein': “Guillermo del Toro me dijo que no hablara”

Santiago Segura ha acudido a El Hormiguero junto al humorista Ernesto Sevilla para promocionar su última película juntos, La Navidad en sus manos 2, que se estrena este viernes en Netflix.

Pablo Motos ha preguntado al protagonista de Torrente sobre su reciente aparición en la última película de Guillermo del Toro, Frankenstein.

Como no podía ser de otra manera, Santiago Segura ha aprovechado a contar la anécdota sobre su cameo en su habitual tono de humor.

“No se habla de otra cosa en Madrid”. Pablo Motos ya invitaba a Santiago Segura, que es amigo suyo, a hablar sobre esta aparición con sorna y cachondeo.

“Estoy por no volver. Es como tú, no me respeta”, respondía Segura. Actor y presentador ya llevaban rato tirándose zascas con la confianza de quien habla con un viejo amigo.

En ese momento Santiago Segura procedía a imitar el acento mexicano para reproducir las palabras del director mexicano. “¡Gordo, tengo un cameo para ti en Frankenstein!”, ha compartido el también realizador de películas.

Segura ha revelado su inocente respuesta al director de El laberinto del fauno. “Amiguete, vale, pero mándame los diálogos que me lo quiero aprender bien”, contaba el de Carabanchel que le dijo a Guillermo del Toro. La respuesta le dejó patitieso.

[EXCLUSIVA] @SSantiagosegura estrena TORRENTE PRESIDENTE el 13 de marzo en cines #LaNavidad2EH pic.twitter.com/ViqP6pQZr8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2025

“¿Qué diálogos? No vas a hablar, me estropeas la película, cabrón”, le contestó el director mexicano. Frente a la decepción de Santiago Segura, Pablo Motos y el público han estallado en risas y aplausos.

“Hago de un tío al que le van a colgar y va Frankenstein buscando trozos para montar el monstruo y no le valgo porque dice que no valgo ni para piezas”. Desde luego, Santiago Segura se tomaba con humor el breve papel que Guillermo del Toro había escrito para él.

“Es terrible. Pero bueno, la película es maravillosa”, ha añadido Segura quitando hierro al asunto.

El actor contaba la anécdota con una camiseta diferente con la que había empezado El Hormiguero apenas unos minutos antes.

Por todos es conocido el gusto del madrileño por llevar camisetas de merchandising en sus apariciones de promoción, pero lo de este miércoles ha sido superarse a sí mismo.

Segura comenzaba el espacio de Pablo Motos con una camiseta de La Navidad en sus manos. Mientras contaba la anécdota sobre Frankenstein lucía otra sobre la nueva película de Bob Esponja, en la que actúa poniendo voz a uno de los personajes.

Y aun así, terminaba el programa con otra camiseta de promoción de Torrente, presidente. Tendrá sus detractores, pero el madrileño ha servido buen humor y cambios de look.