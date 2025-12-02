El secreto de belleza recién descubierto de Verónica Sánchez (48): “Se te pone todo en su sitio”

Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega han acudido a El Hormiguero para promocionar su nueva serie, Las hijas de la criada.

Pablo Motos ha recordado al inicio del programa que la ficción ha supuesto el mejor estreno de atresplayer en los últimos tres años.

El de Requena le ha preguntado a Sánchez por su pasión por viajar y ha descubierto el último truco de belleza utilizado por la sevillana.

“Te gusta mucho viajar y me han dicho que te gusta mucho Japón. ¿Qué tiene Japón de especial?” ha preguntado Motos a Verónica Sánchez, no sin antes confesar su peculiar visión de los nipones. “A mí los japoneses me parecen extraterrestres”, ha dicho el presentador.

“Sí que parece que estás un poco en otro planeta”, ha contestado la actriz sonriente. “Y te gusta un masaje que se llama kobido”, ha comentado Motos. Y ahí Sánchez ha revelado su único truco de belleza por el momento, porque parece que no le hacen falta muchos.

“A veces me preguntan qué hago de rutinas de belleza porque soy muy vaga. Nunca sé qué contestar porque no me hago nada, me desmaquillo y ya está. Hace poco descubrí el masaje kobido”, ha explicado la actriz.

“Lo kobido por lo servido”, intercedían Trancas y Barrancas. Desde luego, nunca dejan la oportunidad de lado de intervenir con sus comentarios humorísticos.

.@sonsolesonega y Verónica Sánchez nos presentan ‘Las hijas de la criada’, el mejor estreno de @atresplayer en los últimos 3 años #SonsolesVerónicaEH pic.twitter.com/ElV8NcxFe7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 2, 2025

“Es una cosa maravillosa. Es un masaje manual. Te van relajando la cara y los músculos y se te pone todo en su sitio. Pero, sobre todo, te relajas”, ha compartido la actriz.

De hecho, Verónica Sánchez cuenta con otra pasión proveniente del país del sol naciente que a Pablo Motos le parece de lo más desagradable.

“Eres fanática del té matcha. ¿Aparte de estar repugnante qué otras cualidades tiene? Lo hacen con lo verde del Pan Bimbo y un poco de charco”, ha bromeado el presentador.

“Me gusta el sabor. No lo tomo por propiedades”, ha contado la actriz. Y en ese momento ha ocurrido otro divertido momento protagonizado por Sonsoles Ónega.

“Pero, ¿lo verde del pan Bimbo no es lo pocho?”, ha preguntado la conductora de Y ahora Sonsoles a Pablo Motos. “Era broma, era broma”, ha explicado el de Requena a la presentadora que se reía por su confusión.

Verónica Sánchez ha aprovechado para devolver la broma a las hormigas justo antes de empezar la prueba de las preguntas a la que se ha sometido con Ónega.

“Pero, ¿qué es el té matcha?”, preguntaban las hormigas. La actriz les ha contestado utilizando su arma más preciada: los chistes malos. “¿Té matchas, por favor?”. Lo bueno, que ha contado con la risa y el aplauso del público.