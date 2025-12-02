Pedro Piqueras, alto y claro, sobre la decisión de Albacete con Sánchez: "Hay márgenes que no se deberían trasvasar"

Tras unas "semanas sabáticas", como apuntó Javier Ruiz, Mañaneros 360 volvió a conectar este lunes con Pedro Piqueras para valorar una de las noticias más destacadas de la semana. Noticia que, por cierto, se produce en su ciudad natal, Albacete.

El ayuntamiento de la localidad manchega ha declarado persona 'non grata' a Pedro Sánchez y en el programa de La 1 quisieron conocer la opinión de Piqueras. "Me ha llamado mucho la atención. Y no lo entiendo demasiado, porque, además, conozco al alcalde".

"En este caso, puedo decir que conozco a uno de los protagonistas, Manuel Serrano. Un tipo normal, buena gente. Y, de repente, se ve impelido por una persona que además ni siquiera está ya en Vox. Se salió. Y que, por cierto, iba con unos gemelos de la Falange", comentó Pedro.

El que fue presentador de Informativos Telecinco no daba crédito a la decisión, pero, sobre todo, a que el Partido Popular albaceteño accediese a ello a petición de un tercero. "De pronto, el PP de Albacete decide que el presidente del Gobierno español es una persona 'non grata'".

"Yo no me imagino a ayuntamientos de izquierdas declarando persona 'non grata' a José María Aznar porque hubiera casos de corrupción con una serie de dirigentes del PP o incluso ministros que estaban en la cárcel", reconoció el colaborador puntual del matinal de La 1.

🔵Sánchez "persona non grata" en Albacete



¿Qué implica que Albacete declare "persona non grata" a Pedro Sánchez?: una moción simbólica utilizada como arma política#Mañaneros1D

Acto seguido, Pedro Piqueras analizaba el motor de esta decisión. "Seguramente, porque están muy necesitados de Vox. Ya no digo para una moción de censura, que parece que no se va a producir, pero sí que están necesitados de hacer lo que quiere Vox en algunos sitios".

Piqueras puso el ejemplo de Valencia. "Cuando tú necesitas a alguien, el necesitado impone su ley", afirmaba el veterano comunicador. Por otro lado, lamentó que los populares se estén acercando a posturas más extremas, como pueden ser las del partido verde.

"Cada vez el PP está más cerca de esas posiciones y no creo que sea bueno para el PP. El PP es un partido constitucional, que puede ser de gobierno, como lo ha sido en ocasiones anteriores", estimó Pedro.

Así las cosas, antes de despedirse de Ruiz, el periodista señaló: "Hay márgenes que no se deben trasvasar y, sin embargo, se han trasvasado". Y cerraba su intervención con una nota más humorística: "Prefiero que Albacete salga en la tele por su feria".