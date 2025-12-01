El mensaje de Pedro Sánchez a Risto Mejide: “Hay que tomar una decisión y hay que tomarla hoy”

A las 17:30 de la tarde. Casi, casi la hora más lorquiana de todas, pero en Todo es mentira insistían en la hora y en que Risto Mejide haría un anuncio que podía cambiar la historia del programa.

Eran las 17:30 de la tarde y Risto Mejide anunciaba que le habían enviado un mensaje muy importante. ¿El remitente? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Compañeros, ahora sí que ha llegado el momento. Esta mañana he recibido un mensaje que no había recibido nunca y cuyo remitente no se había puesto en contacto conmigo antes”, revelaba el presentador.

El tono era serio y los colaboradores se agarraban a sus sillas. “El remitente es la Presidencia del Gobierno”, compartía Risto. Las caras en ese momento se debatían entre la preocupación y la incredulidad.

“¿Empezamos a recoger las cosas?”, preguntaban los colaboradores medio en broma, medio en serio. Para el público, desde luego, era broma, porque no paraba de reír.

“Quiero ser muy específico para no equivocarme. Es el Presidente del Gobierno. Pedro Sánchez”, continuaba Risto Mejide. Eso sí, ha querido ser tajante: “Intento evitar cualquier tipo de interacción, fuera de este plató, con cualquier animal político. No es parte de mi vida”.

El presentador también ha querido dejar claro que el mensaje llegaba por correo electrónico y que era oficial. Sin lugar a dudas. “Hay que tomar una decisión y hay que tomarla hoy”, ha sentenciado Risto.

“El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón y, en su nombre, la ministra portavoz y la Secretaría de Estado de Comunicación tienen el gusto de invitarle a la tradicional recepción con motivo de las fiestas navideñas el 15 de noviembre de 2025”, rezaba el mensaje.

. @ristomejide recibe un mensaje de Pedro Sánchez que "cambiará el curso" de #TEM1D: "Hay que tomar una decisión" https://t.co/gYk4fuKLLI — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) December 1, 2025

Risto no parecía muy convencido: “Que no voy ni a un café. ¡Cómo voy a ir a la Moncloa! Me han hecho un roto con esto…”, exclamaba el presentador.

“Puede que sea la última copa de Navidad que le quede en la Moncloa al Presidente, es un momento histórico…”, bromeaban con él los colaboradores.

Además, la recepción en Moncloa ocurrirá precisamente en coincidencia con el horario de Todo es mentira, de 18:00 a 19:30. Risto Mejide amenazaba con no ir: “Si alguien espera que deje de hacer mi trabajo, se equivoca muchísimo”, ha revelado el presentador.

Finalmente, ha reculado: “Venga, va. Acepto la invitación”. Aunque, cabe la posibilidad, de que haga una muestra de su conocida sorna en forma de regalo para Pedro Sánchez: “Igual llevo algún regalito para el presidente. Será de menos de 50 euros y lo voy a comprar en una charcutería”.