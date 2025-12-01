Iker Jiménez, muy rotundo sobre la Transición española: "La diferencia ideológica era que te podían volar el cráneo"

Como muchos espectadores estos días, Iker Jiménez ha visto la serie Anatomía de un instante, disponible en Movistar Plus+ y que refleja el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. "Veo que se ha tocado como un thriller, porque nuestra historia es un thriller", comenzaba diciendo el presentador de Cuarto Milenio este domingo.

A raíz de la producción basada en la novela de Javier Cercas y protagonizada por Álvaro Morte, el conductor de Cuatro aprovechó el cierre del programa para lanzar una serie de reflexiones sobre la Transición española.

"Te haces una idea, en primer lugar, permítanme, de los políticos del año 1981 en España. El bagaje de la inmensa mayoría", explicó, sobre una ficción en la que cada uno de los capítulos está dedicado a las tres figuras fundamentales del momento: Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo.

"Los comunistas, los de la derecha más dura, los del centro si los hubiera, los socialistas, todos. Esa gente tuvo que poner de su parte en una idea de futuro común. Gente que, no hacía tanto tiempo, se había estado matando", aseguró el comunicador de Mediaset.

Iker aplaudió que estos políticos podían ser de derechas o socialista, pero que "había un interés en España por encima de todo", que el país saliese a flote tras 40 años de dictadura.

Iker Jiménez, en 'Cuarto Milenio' este domingo. Mediaset España

Tras enumerar a esas figuras que repasa Anatomía de un instante, Jiménez subrayó: "No veo a ningún tonto". "Eran personas antagonistas, que se habían matado, que se había fusilado. El horror de nuestra guerra".

"En un momento dado, aunque haya muchas críticas a la Transición, aunque haya gente que diga todo fue un paripé, pero esas personas tenían cierto bagaje político, cierto bagaje cultural. Tenían lecturas en su haber. Pusieron de su parte para hablar con el enemigo", comentó Iker, en un pequeño guiño al cómico Gila.

Según el periodista, al ver la serie de DLO, "te das cuenta de que, frente a esos que piensan que todo es trágico ahora, esa época fue más trágica".

E Iker iba más allá: "Había gente que te volaba los sesos en la cabeza. La ETA, el GRAPO, el FRAP... La diferencia ideológica era que te podían reventar el cráneo".

El rostro del grupo de Fuencarral cerraba Cuarto Milenio este domingo con un último pensamiento: "Seguramente, algunos me dirán que como periodista, en comparación con los de aquella época, dejo mucho que desear. Y lo puedo comprar. Pero los políticos también".