Alba Carrillo revela por qué rechazó la obra de Terelu Campos: "Pagaban menos de 500 euros por función"

Terelu Campos se ha despedido de las tablas. El pasado 26 de noviembre, se producía la última función de Santa Lola en el teatro Calderón de Madrid. Una despedida agridulce, dado que el pase final ha tenido mucha menos presencia del público de lo esperado. Alba Carrillo ha dado detalles sobre el motivo por el que rechazó estar en la obra.

La despedida de los escenarios de la comunicadora ha sido comentada en D Corazón. El programa abordaba cómo se ha mirado de manera más crítica a la televisiva en su faceta de actriz.

“Se ha valorado lo que es, que no es actriz”, declaraba Laura Fa. “A mí me han dicho que está muy bien”, interrumpía Carrillo, defendiendo a su antigua compañera. “Me sorprendió que aceptase esa oferta”, admitía la de Badalona.

“No se gana mucho en el teatro y no la veía haciendo bolos”, añadía Fa, recordando que Terelu ha viajado por buena parte de la geografía española para interpretar la obra escrita, dirigida y coprotagonizada por César Lucendo.

Guzmán defendía que la obra era “muy entretenida” y veía injusto que las dos últimas funciones de Terelu en el Calderón, uno de los teatros más populares de Madrid, no llenase. “Terelu sólo sabe hacer de Terelu, como vimos en Paquita Salas”, opinaba Fa.

Laura Fa y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

Javier de Hoyos recordaba que el papel, originalmente, fue propuesto a Alba Carrillo. La modelo, en su momento, dijo que rechazó el proyecto por incompatibilidad laboral y problemas de agenda.

“Hablé del tema hace poco con Terelu, porque hemos coincidido en un cumpleaños. Ella ha vivido esta experiencia y ha sido estupenda. Es muy perfeccionista. Tiene la suerte de tener muy buena memoria y ha podido defender el personaje”, comentaba.

Alberto Guzmán y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

“Ella tenía todo el peso. Era mucha responsabilidad”, apostillaba la ex de Feliciano López. “Es que es una obra de sólo dos personajes”, añadía Alberto Guzmán. “Claro, había mucho texto”, comentaba Carrillo.

Laura Fa aprovechaba para opinar que si Terelu no va a hacer más teatro es “porque no está bien pagado”. Silvia Taulés le preguntó directamente a Carrillo cuánto le ofrecieron por ser la protagonista de Santa Lola.

“Sí, me reuní con el director y me leí la obra. No estaba bien pagado. Me obligaba a estar todos los fines de semana fuera”, expresaba la modelo. Javier de Hoyos le preguntó si la cifra estaba por debajo de los 1.000 euros por función. “Mucho menos, era menos de 500 euros por función”, revelaba.

“Pagaban poco. Como los fines de semana eran fuera de Madrid, me era imposible compaginarlo con mi trabajo en este programa. Pero la verdad es que es muy complicado”, comentaba.

Silvia Taulés y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

“El trabajo de un actor de teatro y de todo el equipo, salvo las superproducciones, es montarse en una furgoneta e ir a los pueblos y ciudades. Muchas horas y no es nada fácil”, expresaba, comprendiendo que no le pudieran pagar más.

Lo cierto es que Terelu Campos tuvo que hacer una prueba, dado que no fue tampoco la primera opción tras el rechazo de Alba Carrillo. Después de que la ex de Thibaut Courtois dijese que no, se pensó en Patricia Conde. Tras su negativa, fue cuando surgió el nombre de la comunicadora.