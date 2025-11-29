Alba Carrillo, sin piedad contra Alessandro Lequio: "Me acusó de prostitución. Ha hecho daño a muchísimas mujeres"

El despido de Alessandro Lequio de Mediaset vivió recientemente otro episodio. Esta semana, Antonia Dell’Atte concedió otra entrevista. En esta ocasión, habló con Directo al grano. Una conversación que ha dejado ya las primeras reacciones. Entre ellas, la de Alba Carrillo.

Este sábado 29 de noviembre, en D Corazón se ha analizado ampliamente la entrevista que tuvo Marta Flich con la modelo. Una de las primeras que manifestó su apoyo a la italiana ha sido Alba Carrillo.

“Ella lleva hablando toda la vida sobre esto, pero yo soy la primera que se tragó esta narrativa de que era una loca despechada. Parece que han tenido que pasar todos estos años para que se la crea”, compartía la ex de Feliciano López.

La colaboradora tuvo que revivir su pasado como contertulia en Telecinco. Es más, señaló ser una de las mujeres damnificadas por el aristócrata italiano, revelando un incómodo episodio que vivió con el ex de Ana Obregón.

“A mí me ha tratado mal. Yo soy una de las víctimas. Le quité una demanda porque su hijo estaba malito y me parecía humano no rascar en ese momento”, compartía la panelista a Laura Fa.

Alba Carrillo y Carlota Corredera en 'D Corazón'. RTVE

“Pero a mí me acusó prácticamente de prostitución. Es una persona que ha hecho daño a muchísimas mujeres”, añadía, dejando al resto de tertulianos completamente perplejos.

“Es hora de limpiar a este tipo de hombres”, apostillaba la modelo, quien no dudaba en hacer un alegato contra la violencia machista.

“El maltrato a las mujeres existe, aunque haya partidos políticos que no lo quieran reconocer”, expresaba, señalando que esta realidad “no entiende de clases sociales”. “Ni de televisiones ni de mujeres más educadas o con menos cultura”, opinaba.

Previamente, entraba en conexión Carlota Corredera. La periodista no dudaba en llamar “valiente” a la modelo italiana. “Durante mucho tiempo no se creía a las mujeres”, comentaba por videollamada.

“Por eso es tan importante que, después de tantos años de lucha, le demos voz y credibilidad a Antonia. Las mujeres famosas son también la voz de las anónimas. Para Antonia es una victoria de las mujeres que no están”, argumentaba.

Marta Flich y Antonia Dell'Atte en 'Directo al grano'. RTVE

En su entrevista con Marta Flich, Dell’Atte volvió a revivir los episodios de violencia machista que sufrió con Lequio. La modelo recordaba cómo el aristócrata le propinó “una bofetada” cuando le dijo que quería descansar una noche y no salir a cenar con unos amigos.

“De ahora en adelante, eres mi mujer y haces lo que te diga yo; y si no, me voy a divorciar”, compartía a Flich.

Otro episodio ocurrió en Milán, cuando Lequio descubrió que Dell’Atte seguía utilizando su apellido de soltera.

“Subimos arriba y empieza a maltratarme. Dijo: 'Te voy a romper la nariz, nunca más serás guapa'”, le revelaba a la periodista de Directo al grano.