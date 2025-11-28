El demoledor editorial de Ana Rosa tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García: "La democracia está entre rejas"

Ana Rosa Quintana ha sido contundente con el Gobierno de Pedro Sánchez en el editorial que ha protagonizado este viernes, 28 de noviembre, el día después de la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y de su mano derecho Koldo García.

"Celda 349. El Congreso se ha quedado con 349 diputados. La democracia está entre rejas. Un escaño que pertenece a los españoles ha quedado secuestrado y mudo", ha empezado diciendo la presentadora haciendo un guiño a la película de Luis Tosar.

Ana Rosa ha recordado que es "la primera vez en la historia" que "un diputado en ejercicio entra en prisión". "Este Gobierno de los hitos no se queda ahí. Por primera vez en la historia un exministro entra entre rejas con el presidente que lo nombró en el poder", ha continuado.

La presentadora de Telecinco ha hecho a continuación una cronología de la "road movie del Peugeot", "plagada de paradas históricas". Ana Rosa ha recordado que primero fueron las primarias del PSOE que, "según Koldo, fueron amañadas con votos comprados".

Después, seguía la comunicadora, vinieron las "licitaciones de obra en Navarra para ir abriendo paso a la trama".

La parada "más vergonzante", en palabras de la periodista, "tuvo lugar el 31 de mayo de 2018 cuando Ábalos pronunció el discurso que llevó a Sánchez al poder en una moción de censura en la que Ábalos pronunció 14 veces la palabra corrupción".

Aquel día, Ábalos aseguró ante Rajoy que "los españoles no podemos tolerar la corrupción". "Los diputados socialistas y sus socios se levantaron para aplaudir durante 96 segundos a Ábalos en lo que supuso el aplauso más largo en el Congreso durante la última década", ha expresado.

Ana Rosa recuerda Ábalos pronunció la palabra "corrupción" hasta en 14 ocasiones en su discurso en la moción de censura a Rajoy.

"Todo fue una farsa, 96 segundos de farsa", ha calificado Quintana, subrayando que "todos aquellos que aplaudieron a Ábalos ahora le dan la espalda, pero siguen apoyando al Gobierno".

Ana Rosa ha recordado que "de los cuatro del Peugeot tres han pasado por prisión", para después enumerar, uno a uno, los nombres de los imputados o procesados cercanos a Pedro Sánchez.

"Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, Secretario de Organización del PSOE, ministro y diputado, Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE, Begoña Gómez, mujer del presidente, David Sánchez, hermano del presidente, Álvaro García Ortiz, exfiscal del presidente".

"La mochila de Ábalos es la mochila del sanchismo. El PSOE no es el sanchismo. El PSOE es otra cosa. El PSOE es el puño y la rosa, no el puño y la esposa", ha asegurado Ana Rosa que, en su opinión, cree que el partido necesita una "regeneración democrática", tal y como pidió Lambán.

"España no se merece este Gobierno de minoría absoluta, cuyo techo de gasto no tiene límites porque está marcado por la corrupción", proseguía diciendo la comunicadora en un tono serio.

"Hoy es un viernes negro para nuestro país. ¿Va a volver a llamar la vicepresidenta a movilizarse contra el Supremo? Los españoles no nos merecemos esta senda de corrupción, paro juvenil y nulo acceso a la vivienda".

"Han pasado 100 años del 'Me duele España' de Unamuno. Y 100 años después da pena una España que se mira en el espejo retrovisor del Peugeot en el que comenzó todo", ha terminado.