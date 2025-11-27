El secreto del éxito para Dabiz Muñoz (45) en 'El Hormiguero': "Es lo que marca la diferencia entre un 9,5 y un 10"

Dabiz Muñoz ha acudido a divertirse a El Hormiguero para presentar el cómic en el que es protagonista: XO TIME.

El cocinero más gamberro de España ha confesado a Pablo Motos en el programa que un cliente habitual de DiverXO le propuso la idea y le pareció muy buena oportunidad.

Dabiz Muñoz ahora no solo es un cocinero innovador sino que también es personaje de cómic como El Capitán Trueno o Lucky Luke.

En la historieta, Muñoz es secuestrado por la yakuza japonesa para replicar la receta perfecta de pularda rellena con trufas. El chef debe viajar en el tiempo e incluso llega a pasear por un Museo del Louvre vacío en 1944.

En un momento dado, la conversación ya no es la de un programa de televisión. Presentador e invitado han comenzado a charlar como amigos que hablan de éxito y negocios frente a dos copas de vino (tema que también han tratado).

Frente a la preferencia de Pablo Motos sobre Bill Gates, Dabiz Muñoz ha confesado ser seguidor del fallecido creador del iPhone, Steve Jobs. Y esto ha parecido despertar la propia inspiración del cocinero.

Para Dabiz Muñoz, el hecho de que Jobs se centrase en la estética interna del ordenador, algo que no se ve desde fuera, fue lo que “marcó la diferencia”.

“Entiendes que hay cosas que son intangibles y que tienen mucho que ver con lo que proyectan sobre las personas que lo hacen. Esas cosas son lo que marca la diferencia entre el 9,5 y el 10”, ha compartido.

Pablo Motos y Dabiz Muñoz conversan en 'El Hormiguero' Atresmedia

Para el chef, hay algo que es especial, algo que no se ve, y que sin duda le ha llevado a saborear las mieles del éxito en sus innumerables proyectos: “Esa suma de intangibles es lo que convierte algo en único o en algo que no lo es”, ha reflexionado.

Dabiz Muñoz ha continuado hablando con entusiasmo sobre el universo Apple. Ha aprovechado para contar la ocasión en la que visitó la sede de la empresa en la localidad estadounidense de Cupertino.

“Era la primera vez que personas no empleadas de Apple podían acceder allí. Me pareció impresionante, todo lo que ocurre allí tiene que ver con el legado de Steve Jobs”, ha contado.

Y ha revelado un detalle interesante sobre la sede de la empresa de la manzana: “Todas las curvaturas tienen exactamente el mismo ángulo que el iPhone. Es loquísimo”.

Para el cocinero, esto puede parecer banal o absurdo. Pero lanza una advertencia: “Cuando entiendes por qué ocurre esto, te das cuenta de que es muy importante. Jobs tenía una obsesión por cosas nimias que marcó la diferencia”.