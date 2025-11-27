Mayeli, expulsada de manera fulminante de 'La isla de las tentaciones' por agredir a un soltero: "Es intolerable"

Comportamiento total y absolutamente "intolerable", tal y como lo definió Sandra Barneda, el que se vio en La isla de las tentaciones este miércoles. Mayeli fue expulsada fulminantemente del reality show de Telecinco por su actitud violenta con uno de los solteros.

Así se lo comunicó la presentadora de Telecinco cuando charló a solas con ella, en una entrega cuyos datos confirman que el programa sigue fuerte en el access prime time. Este miércoles, registró un 11,6% de cuota y 1.484.000 espectadores, su segunda mejor marca de la temporada, según la consultora Dos30'.

Tras un comentario de Aitor sobre su relación con Álvaro, la joven estalló y le lanzó un vaso vacío al tentador, al grito de "encima te ríes de mis cuernos, gilipo...".

"No he sido capaz de gestionar mis pensamientos, mi negatividad interna. Me ha venido grande esta situación", reconoció ante Barneda la concursante que, recordemos, entró junto a su chico para sustituir a otra pareja, Lorenzo y Nieves.

Sandra remarcó que "los miedos a veces traspasan cualquier lógica y lo hemos visto muchas veces". Eso sí, la maestra de ceremonias no podía "tolerar este acto de violencia, lanzarle un vaso a uno de los solteros".

Mayeli lanza un vaso vacío a Aitor en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

A juicio de la organización del formato de Cuarzo, Mayeli "traspasó ese límite de manera intolerable". Las normas son las normas: "Por supuesto, estás expulsada".

Poco más había que hablar. La participante asumía "las consecuencias" de su arranque. "No lo pensé cuando lo hice. Actué desde la rabia, desde la impulsividad. Me arrepiento de haberle lanzado el vaso".

Con todo, la conductora de Mediaset trató de empatizar con ella: "¿Por qué lo hiciste?". "Porque se rió de mí, estaba todo el rato tirándome pullitas". "Y no solo te has saltado las normas, sino que has abandonado la villa directamente", le echó en cara Barneda.

"¿Tan poco confías en Álvaro?", quiso saber Sandra. "Cuando entré aquí te dije que ponía las dos manos en el fuego por él. Pero me he venido abajo y no confío en él. No quiero estar con él", aceptaba la chica.

Al parecer, a Mayeli le quedó claro que quien le gustaba realmente a su novio era Erika. "Siente atracción física, sexual y emocional por ella. Todo lo que hemos vivido es una mentira".

#LaIslaDeLasTentaciones12 sigue fuerte como access del prime time en @telecincoes con un 11.6% de cuota, 1.484.000 y 3.235.000 espectadores únicos



🍎 Gran 45.9% de fidelidad



🐍 2º mejor dato en temporada



🏝️ 15% de 4 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/74HXtEm28Z — Dos30' (@Dos30TV) November 27, 2025

Es más, la de Valencia aseguró que no debería haber perdonado los cuernos que le puso Álvaro antes de participar en La isla de las tentaciones 9.

Pese a infringir las normas, Sandra Barneda dio a Mayeli la oportunidad de "hacer las cosas bien" y despedirse de sus compañeros de Villa Playa.