Joaquín Prat, sobre la entrevista del rey Juan Carlos: “Veo a un hombre mayor cansado y solo”

El tiempo justo, el espacio de Telecinco conducido por Joaquín Prat, no se ha mostrado ajeno a la entrevista que el rey emérito ha concedido a la televisión pública francesa.

La charla del padre de Felipe VI en el país vecino se produce a escasos días del lanzamiento de sus memorias, el 3 de diciembre, y cuyo título es Reconciliación.

En ellas, don Juan Carlos echa la vista atrás y pasa por su infancia, sus casi 39 años de reinado y los aspectos más polémicos relacionados con su vida personal y profesional.

Joaquín Prat lo ha tenido claro nada más terminar el fragmento de vídeo del rey emérito: “Veo un hombre mayor, cansado, solo”. Así de directo se ha mostrado después de que el Emérito mencionase que “todo está arreglado” y que está “tranquilo”.

Respecto de los escándalos económicos, para el presentador “no tiene ninguna necesidad de entrar en los detalles sobre el asunto de los dineros”. Aunque ha matizado: “Efectivamente, es lo que más estupor ha causado en España”.

De hecho, para Prat, es esta cuestión monetaria la que tiene mayor importancia que sus intereses sentimentales: “Los líos de faldas del rey emérito podían haber pasado sin pena ni gloria. Podría haber seguido en la jefatura del Estado si no fuese por los temas del dinero”.

Para Eduardo Inda, quien se encontraba en la mesa de colaboradores, don Juan Carlos “es una persona corrupta que cobraba comisiones y le hace acreedor de nuestra repugnancia ética y moral”:

Alejandro Entrambasaguas, por su parte, ha mantenido que Juan Carlos I es “el personaje que más está haciendo por la III República”.

En la televisión francesa, don Juan Carlos ha dicho que “en España el dinero es más importante que lo otro, pero todo es negativo”. Respondía esto cuando el entrevistador le preguntaba si pesaba más en la balanza los regalos o las cuestiones sentimentales.

Respecto de sus relaciones bancarias con Suiza, los escándalos sentimentales, la presunta corrupción o la caza de elefantes, el Emérito ha mantenido que “todos los hombres cometen errores”.

Incluso le ha venido a la mente un consejo que su padre, don Juan, le dio cuando era pequeño: “‘Juanito, incluso en el cuarto de baño te están mirando’. Cuando crecí, comprendí lo que quería decirme”.

Aunque el entrevistador francés ha apostillado: “Pero a veces lo olvidó”. Eso sí, el Emérito “procura” no arrepentirse de nada tal y como ha afirmado.