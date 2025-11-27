Jedet, evacuada de urgencia al hospital en 'Hasta el fin del mundo': "Siento que me voy a desplomar"

Jedet, visiblemente enferma, junto a su compañera de 'Hasta el fin del mundo' Andrea Compton.

Susto en la tercera entrega de Hasta el fin del mundo. Jedet tuvo que acudir de urgencia al hospital en la cuarta etapa del reality de TVE, la más larga, en la que los concursantes tenían que recorrer los 2.200 kilómetros que separan Tena (Ecuador) de Huacachina (Perú).

Todo comenzó cuando la pareja de concurso de Andrea Compton deslizó al principio de la ruta que se encontraba mal. "Estoy pillando una bronquitis", dijo la actriz nada más partir su viaje. De ahí, que decidieran gastar dinero en comprar una manta para abrigarse del frío.

Sin embargo, Jedet empeoró en las nueve horas de trayecto en un autobús nocturno, un viaje que compartieron con Alba Carrillo y Cristina Cifuentes.

Cuando llegaron a su destino, Jedet y Andrea acudieron a disfrutar de la 'Ruta de las ballenas', pero la primera estaba visiblemente afectada.

"Estoy muy enferma, con antibióticos y todo. No lo he disfrutado al 100%, pero sí al 80%. Ha sido precioso", reconocía a los miembros del equipo del programa de Zeppelin TV.

La organización no lo dudó entonces y decidió atender a la participante llevándola de urgencia a un centro hospitalario.

"Su estado de salud ha empeorado y necesita atención médica urgente", podían leer los espectadores de Hasta el fin del mundo en un rótulo. al mismo tiempo que en imagen se veía a un sanitario inyectando a Jedet un medicamento.

"Me han puesto medicación en vena, me han mandado medicación para casa, me han hecho radiografías para ver que estoy bien y me han recomendado reposo dos días", detallaba ella, que no perdía el sentido del humor: "Parezco Isabel Pantoja".

El programa mostró instantes después a la artista convaleciente en una cama. "Me encuentro muy mal", decía Jedet, que también tenía palabras de apoyo para Andrea.

Jedet, al salir del centro médico en 'Hasta el fin del mundo'.

"Para mí es como una hermana mayor. Es un ancla para mí, un punto en el que me siento segura, a salvo. Es una de las personas a las que más quiero y admiro", expresaba sobre ella.

"No puedo currar. Necesito quedarme aquí. Cuando me levanto, siento que me voy a desplomar", continuaba diciendo la actriz, que se quedó durante unas horas más en el centro médico. Un tiempo en el que Andrea Compton aprovechó para hacerse con más presupuesto para ambas.

La clasificación de la cuarta quedó así: en primer lugar llegaron Carrillo y Cifuentes; los segundos fueron Aldo Comas y José Lamuño; terceras fueron Yolanda Ramos y Ainoa Olivares; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas llegaron las cuartas; Nia y J Kabello se conformaron con la quinta posición y Jedet y Andrea fueron últimas.

A lo que se refiere a la audiencia, Hasta el fin del mundo continúa liderando la noche del miércoles aunque por menos distancia.

El reality de TVE marcó un 13,6% por el 11,5% que logra El 1% de Antena 3 en una noche en la que Gotzon consigue máximo de audiencia (6,8%) con Cazadores de imágenes en laSexta.