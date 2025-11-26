Emilio Aragón, sobre un posible reencuentro de 'Médico de familia': "Los derechos los tiene Telecinco"

Junto a Eduardo Casanova y Pepe Colubi, Emilio Aragón fue el invitado de este martes, 25 de noviembre, a Late Xou. El actor mantuvo una distendida charla con Marc Giró en la que, como no podía ser de otra manera, salió a relucir Médico de familia.

La exitosa serie que emitió Telecinco entre 1995 y 1999 está de aniversario, ya que se cumplen 30 años de su estreno. Aragón recordó cómo continuamente la realidad superaba a la ficción gracias al éxito de la producción de Globomedia.

"Te pedían anfetas por la calle", bromeó el presentador de Televisión Española. En efecto, el entrevistado aseguró: "Había gente que pensaba que yo era médico. Un día me estaban entrevistando en la radio y la gente llamaba: 'Oye, ¿qué me recomendaría para tal o cual cosa?".

Las anécdotas también le ocurrían en plena calle: "Mi personaje, Nacho Martín, salía con el personaje de Lydia Bosch, que era Alicia, pero también estaba por ahí el de Ana Duato. Ana se había quedado embarazada y se cambió alguna cosa del guion".

"Entonces, recuerdo estar con mi mujer comprando un helado", comentó Emilio, aunque le interrumpió Marc: "Pero con tu mujer auténtica, ¿no? Con Aruca". "Sí, sí, con Aruca", matizaba, entre risas, el hijo de Miliki.

#LateXou



✨ Se cumplen 30 años del estreno de Médico de Familia (Feel old yet? ☠️), ¿habrá reunión?



⭕️ https://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/tbLRxoDt9W — La 1 (@La1_tve) November 25, 2025

"En aquella época no había smarphones, así que se firmaban autógrafos. Y estoy firmando uno y me dice el marido de la chica: '¿Has dejado embarazada a Ana, no?'. Y la chica: '¿Qué dices? ¡Que está su mujer aquí!'. Era un lío", rememoró Aragón.

Giró continuó con la broma: "Claro, y la gente te gritaba: 'No, con esta, no. ¡Con Alicia!'. Vaya follón". Acto seguido, el humorista se interesó por un posible reencuentro de Médico de familia, dada la efeméride tan especial.

"¿Habrá reunificación familiar? Un 'Médico de familia, 30 años", quiso saber el conductor de La 1. "Bueno, tenemos un chat, en el que puntualmente hablamos", respondió el que en su momento fue presidente honorífico de laSexta.

Pero Marc Giró se refería a algo más grande, a una película, al estilo Aída. Y, para sorpresa de los seguidores de la serie protagonizada por Aragón y Bosch, el invitado desveló que había habido conversaciones: "Se ha hablado. Es un tema de derechos también".

Marc Giró sostiene una foto de la boda de Nacho y Alicia en 'Médico de familia'. RTVE

"Los derechos los tiene Telecinco. Y es un ejercicio complicado poner a todo el mundo de acuerdo", expresó Emilio, que afirmó estar "dispuesto" a intentarlo pese a las dificultades logísticas, ya que "podría ser divertido".