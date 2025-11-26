Anabel Pantoja ('Bailando con las estrellas'): "Volvería a 'Supervivientes' para quedarme delgada y ganar dinero"

Anabel Pantoja posa en el encuentro de los finalistas de 'Bailando con las estrellas' con los medios. Gtres

Anabel Pantoja está a un paso de ganar la segunda edición de Bailando con las estrellas, como también lo están Jorge González, Nona Sobo y Nerea Rodríguez junto a sus respectivas parejas.

El paso de la influencer por el programa que presenta Jesús Vázquez se ha visto envuelto en la polémica. Y es que hay quien considera que la sobrina de la tonadillera no ha demostrado tener en la pista las aptitudes suficientes como para ser finalista.

"Merezco estar en la final porque así lo ha decidido el público. Entiendo que la gente pueda tener una opinión, pero llegar a la masacre del tongo...", dice en conversación con BLUPER en alusión a los comentarios "dañinos" que ha recibido.

La situación recuerda a la que vivió su amiga Belén Esteban cuando el programa llevaba por título ¡Mira quién baila!

"Pero la gente le apoyaba. También a ella se le acusó de tongo, dijeron que no se merecía ganar. Estaba Edurne que bailaba muy bien, pero esto es un concurso. En Supervivientes no gana el que más pesca. Rosa Benito ganó", expresa.

"Bailando con las estrellas ha sido un regalo para mí porque ha sido pasar del cero al 100", asegura muy sincera Anabel, cuya intención es compaginar sus colaboraciones en redes con algún proyecto de tele, y si es en el mundo reality, mejor.

"Volvería a 'Supervivientes' para quedarme delgada y ganar dinero", bromea.

En su conversación con BLUPER, Anabel Pantoja también tiene palabras para Sálvame al hablar sobre su visión de la nueva Telecinco: "Hay cosas que a lo mejor no tenían que haber cambiado tanto porque yo he formado parte de Sálvame, uno de los programas más importantes que ha habido".

¿Cómo te sientes tras pasar a la final?

Estoy súper bien. Es la primera vez que llego a una final en un reality. En Supervivientes 2022 me quedé a las puertas [quedó quinta]. Estoy muy contenta. Si no gano, yo ya me quedo satisfecha de lo que hemos hecho.

Al principio decía que no iba a pasar de la primera semana y era muy pesimista, y Álvaro tiraba para arriba. Él se merece ganar el concurso por lo que me ha aguantado cada semana, cada mañana. Han sido muchísimas horas. Es un 70% de todo esto.

¿Cómo han sido esos entrenamientos y ensayos?

Muy intensos y de muchas horas. Hemos ensayado de lunes a jueves. Cuando me hice bailarina profesional, los lunes los quitamos de la lista.

¿Y en qué momento del concurso llegó eso?

Cuando ya llevábamos mes y medio, dos meses. Los sábados eran súper intensos y el domingo era como no tener vida. Por eso dijimos que los lunes nos recuperásemos para despejarnos. Y nos ha ido muy bien porque estamos en la final.

Álvaro, su compañero de baile, confirma que ha habido momentos de querer la toalla. "Claro que ha habido momentos duros porque tienes que compaginar tu trabajo con tu vida. Ella, al ser madre, el asunto se complicaba más. Yo siempre he estado a disposición".

¿Cómo llevas las críticas y las acusaciones de tongo?

Intento no ver nada. Llevo bastantes años en esto de las críticas y me parece injusto de que sean injustos conmigo. Este programa se llama Bailando con las estrellas, pero también parte de la base de personas conocidas que no saben bailar. Hay otra gente en el casting que sabe bailar muy bien.

Si nos meten en un reality de fútbol con Messi, ya sabemos por donde va a ir la vaina. Entiendo que la gente pueda tener una opinión, pero llegar a la masacre de 'tongo', 'con lo mal que bailas'... Yo he visto comentarios dañinos, y es que no estamos en el Campeonato mundial de Chicago de baile.

Esto es un programa para entretener a la gente, y yo merezco estar en la final porque así lo ha decidido el público. La audiencia es la que vota. El jurado da puntuaciones para valorar el baile, pero el público es el que quiere verte o bailando bien, o equivocándote, o riéndote, o llorando.

El show también cuenta.

Es que si tú te pones un sábado de las diez de la noche hasta las dos de la mañana viendo bailes absolutamente perfectos de competición, habrá señoras mayores que dirán 'muy bien, pero qué pasa aquí. Todo lo mismo'.

Belen Esteban ya ganó una edición, y a lo mejor tampoco era la que mejor bailaba.

Pero la gente le apoyaba. También se le acusó de tongo, dijeron que no se merecía ganar. Estaba Edurne que bailaba muy bien, pero es un concurso. En Supervivientes no gana el que más pesca. Rosa Benito ganó.

Álvaro Cuenca vuelve a dar la cara por su compañera: "Yo veo absurdo lo del tongo, porque si te gusta Anabel, te gusta verla bailar, verla pescar... Si el público la tiene cariño, hay que respetarlo".

¿Te afectan mucho esas críticas? ¿Cómo te las tomas?

No. Me duran como cuestión de tres, cuatro minutos. Primero me enerva y luego digo 'vamos a comer' o a hacer cosas y para delante.

¿De dónde sacas la fuerza para sobrellevar todo el vendaval de rumores y comentarios en torno a tu vida privada?

Yo sigo viviendo. No te voy a engañar. Te puede afectar una cosa u otra cuando tienes un mal día, como me pasó un sábado: me bajó la regla, el peor baile y encima el jurado nos da la peor puntuación. No vamos a vivir otra vida. Nos queda lo que nos queda. ¿Para que vamos a rayarnos por cosas que dice la gente? Yo sigo con mi vida.

¿Cuál es tu futuro en la televisión una vez que acabe Bailando con las estrellas?

Ahora mismo déjame que acabe el programa, pero yo sigo con lo mío, con mis colaboraciones, mis redes... Esto ha sido un regalo para mí porque ha sido pasar del cero al 100. Sigo en mi camino, con mi trabajito y por supuesto no voy a irme de aquí.

¿Cómo has llevado compaginar tu maternidad con el concurso?

Como el resto de compañeros. Blanca también es madre. Manu Tenorio también tiene un niño pequeño. Nos hemos apañado bien, porque tenemos en casa una buena pareja y una buena mami que nos ayuda. Ha sido muy fácil y he estado muy bien organizada.

"A lo mejor hay cosas que no tenían que haber cambiado tanto en Telecinco. 'Sálvame' es uno de los programas más importantes que ha habido"

¿Qué visión tienes como espectadora de la actual Telecinco sin Sálvame y con ¡De Viernes! como programa de cabecera en la crónica social?

Hay cambios porque tiene que haberlos. Pero a lo mejor hay cosas que no tenían que haber cambiado tanto, porque yo he formado parte de Sálvame y tengo buenos y malos recuerdos, pero considero que es uno de los programas más importantes que ha habido.

Lo importante es que se refuercen los realities, que la gente se entretenga mucho. Yo por ejemplo me engancho más a un reality que a al típico programa donde se va a hablar de gente. Me gusta mucho estos proyectos como un Supervivientes, un Bailando con las estrellas, GH.

Me gusta mucho el mundo reality porque no tiene nada que ver con el mundo que estamos acostumbrados y porque la gente empatiza.

¿Volverías a Supervivientes, ahora que acaba de terminar el All Stars?

Sí, volvería a Supervivientes para quedarme delgada y ganar dinero.

¿Te sorprendió el despido fulminante de Lequio de Mediaset?

En temas delicados no voy a entrar, así que perdóname.