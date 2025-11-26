Dónde está Ana Rosa Quintana hoy: el motivo de la ausencia de la presentadora de Telecinco

A eso de las 9:00 horas de este miércoles, 26 de noviembre, los espectadores que hayan acudido a su cita habitual con El programa de Ana Rosa habrán comprobado que Ana Rosa Quintana no se encontraba en pantalla, dispuesta a ofrecer su editorial de cada día.

Poco antes, Ana Terradillos despedía La mirada crítica: "Nada, nosotros les dejamos con la señal en directo del Congreso de los Diputados. ¡Ah, no! Si tengo a mi Jano. ¡Mucho mejor que el presidente del Gobierno! Dónde va a parar".

"Mañana volvemos a las ocho. Siete en Canarias. Hola, Jano", concluía Terradillos, cediéndole, ya sí, los mandos de la mañana de Telecinco al corpresentador de El programa de Ana Rosa y sustituto habitual de la comunicadora.

Los presentadores Jano Mecha y Ana Terradillos. Mediaset España

Más allá de la broma, como suele ocurrir en estas ocasiones, Mecha no ha desvelado a qué se debía la ausencia de su 'jefa'. Simplemente, ha arrancado con total normalidad la entrega de este miércoles de El programa de Ana Rosa.

"Hola, Ana. Feliz miércoles. Magnífico programa el que habéis hecho hoy en La mirada crítica. Te mando un besito. Aquí arranca el El programa de Ana Rosa", ha dicho el conductor, dando paso a la cabecera.

Y, tras la música de inicio, Mecha conectó directamente con la reportera de AR que se había desplazado hasta el Congreso para seguir la sesión de control al Gobierno. El programa ha incidido en que "Bruselas ha señalado a Pedro Sánchez por no haber presentado aún los presupuestos".

Fuentes de Unicorn Content, productora del espacio de mañanas, comentan a BLUPER que Ana Rosa Quintana no ocupa este miércoles su puesto de trabajo "por un tema personal", sin aportar más detalles.

Jano Mecha, 'chico Unicorn'

Como se decía unas líneas más arriba, Jano Mecha es el sustituto habitual de Ana Rosa Quintana, así como su mano derecha desde el regreso de la periodista a las mañanas de Telecinco, en febrero de este año.

En declaraciones a este periódico el pasado mes de agosto, Mecha se deshacía en halagos hacia Quintana: "Va a sonar pelota, pero la muestra de que es una buena jefa es que lleva veinte años trabajando prácticamente con el mismo equipo. Eso no lo pueden decir otras profesionales".

Mientras tanto, al igual que Jorge Javier Vázquez sostiene las complicadas tardes de la cadena, Ana Rosa Quintana hace lo propio con las mañanas. Este martes, 25 de noviembre, El programa de Ana Rosa marcó un 12,7% de cuota de pantalla, superando a Espejo Público en su duelo matinal.