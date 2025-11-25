La reivindicación de los tres actores gitanos de ‘Ciudad sin sueño’ en La Revuelta: “Si te pasa de madrugada qué haces”

Si por algo se caracteriza La Revuelta, el espacio conducido por David Broncano, es porque puede acudir a ser entrevistado quien sea: actores, actrices, embajadoras o escritores incipientes. Lo de menos es el éxito o la importancia del entrevistado. Lo que cuenta es su historia.

Este lunes han acudido al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid los protagonistas de Ciudad sin sueño, los tres pertenecientes a la etnia gitana.

Los tres miembros del reparto, Toni, Sulami y Chule, se han acercado a hablar con Broncano no solo del éxito de la película de Guillermo Galoe, que les ha llevado al Festival de Cannes, sino también para describir cómo es la vida en la Cañada Real de Madrid.

En su primera película como director, Galoe continúa con su visión sobre la vida en la Cañada Real. En su cortometraje premiado con el Goya, Aunque es de noche, ya se sumergía en el conocido poblado irregular de la Comunidad de Madrid.

La entrevista en La Revuelta comenzaba con el habitual humor relajado y gamberro del programa. Los tres actores y residentes de la Cañada Real llevaban regalos para entregarle al conductor del programa.

Los obsequios estaban bastante relacionados con las costumbres gitanas, pero el último de ellos, que casi se le olvida al joven Toni, daba una pista de la deriva social que iba a tomar la entrevista.

Sulami sacaba de una bolsa un pañuelo para caballero y se lo colocó a modo de beca tras los hombros al presentador, como lo llevan los hombres gitanos. "Esto representa nuestro arte, nuestro orgullo y nuestra salsa flamenca", explicó la actriz madrileña.

Antonio Fernández Gabarre, 'Toni', protagoniza 'Ciudad sin sueño'

Por su parte, Chule, que portaba vara gitana, también le ofreció a David Broncano el emblema de poder patriarcal gitano. "¡Vaya vara gitana, niño! Mucha responsabilidad", exclamó el presentador en su tono de broma habitual. "Para eso es", contestó Sulami sonriendo al presentador.

Con el regalo de Toni se vislumbraba el tono social del inicio de la entrevista. Tras un despiste, el joven de 17 años (que no acudió a Cannes con sus compañeros porque se "iba a casar") le regaló un candil a Broncano. "Sin gas", explicó el joven actor en tono serio.

"Para que veas cómo se apaña la gente sin gas, sin luz, sin nada para estar en casa", añadió el joven actor.

En ese momento los tres actores y el presentador reflexionaron acerca de la situación en la Cañada Real, sin luz desde hace seis años.

"Una linterna para buscar cualquier cosa en casa te sirve", comentaba en ese momento el presentador. "A las tres de la mañana se te van las pilas y a ver cómo haces", añadió inmediatamente Sulami.

La actriz también quiso incidir en la situación que viven las familias allí: "Son 8.000 familias, y la mitad son niños".