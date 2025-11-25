Así fue la gala 10 de 'OT 2025': Téyou, expulsada después del 'sorpasso' de Guillo Rist, y una salvación "con honores"

Operación Triunfo 2025 vivió su expulsión más dura hasta la fecha. A la gala 10 del programa que emite Prime Video llegaban como nominados Téyou y Guillo Rist, dos de los candidatos más claros a colarse en la final. Sin embargo, la aventura este lunes acababa para la de Santander.

Guillo Rist fue salvado por un 52% de los votos del público, frente al 48% que congregó Téyou. De alguna manera, se trató de un 'sorpasso', ya que durante toda la semana era ella la que ganaba las encuestas.

Ambos nominados supieron jugar sus cartas a la perfección. Guillo ofreció un espectáculo a la altura, apostando por Abradacabra, el éxito de Lady Gaga. Téyou se marchó con una canción en su línea, intimista, Je Vole de Louane, la representante de Francia en Eurovisión 2025

De la décima gala de OT 2025 saldría el último favorito con inmunidad de esta edición. El agradaciado fue Tinho, que repite la alegría que ya se llevó en la gala 6.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.