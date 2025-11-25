Confirmado por Telecinco: 'La isla de las tentaciones' tendrá una décima temporada con Sandra Barneda al frente

Buenas noticias para los seguidores de La isla de las tentaciones. El reality show de Telecinco tendrá una décima temporada, según ha anunciado la cadena este martes. El programa viene de hacer récord con su emisión del lunes.

"Telecinco inicia la producción de la décima edición de La isla de las tentaciones, que se grabará en enero con Sandra Barneda al frente", señala el comunicado del grupo de Fuencarral.

Nuevas parejas pondrán a prueba la fortaleza de su amor, protagonizando el formato de Cuarzo Producciones, con más giros de guion que prometen hacer las delicias de los espectadores.

El espacio de entretenimiento es el bote salvavidas al que se agarra Telecinco para finiquitar otro año complicado en audiencias. Este 24 de noviembre, el programa alcanzó su mejor cuota de la edición, un 17%, reuniendo a una media de 1.400.000 fieles, en un noche en la que el estreno de Ena obtuvo el mismo share.

En el access prime time, el tramo exprés del reality de seducción alcanzó un buen 11,5% y 1.459.000 televidentes. Y es que para esta edición, Telecinco, al tratarse de una de sus grandes bazas, programó tres días de Tentaciones.

Almudena, concursante de 'La isla de las tentaciones 9'. Mediaset España

El lunes, el programa principal, que ha tenido enfrente a competidores de la talla de MasterChef Celebrity y sigue compartiendo protagonismo en redes sociales con la recta final de Operación Triunfo 2025 en Prime Video.

El martes y el miércoles, como telonero de las ofertas estelares de Telecinco, con un espacio de access que rinde ante El Hormiguero de Pablo Motos y acecha a La Revuelta de David Broncano.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.