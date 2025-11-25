Antonia Dell'Atte reaparece en TVE tras el despido de Lequio de Mediaset: "Decía que me iba a matar a mí y a mi familia"

Sorpresa la que ha dado Directo al grano este martes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Antonia Dell'Atte ha concedido su primera entrevista en televisión al programa de Televisión Española. Lo hace seis días después del despido de Alessandro Lequio de Mediaset España.

La elección del programa por parte de Dell'Atte no es casualidad. El espacio de sobremesa de La 1 de Televisión Española, donde se ha emitido su charla con Marta Flich, está producido por La Osa Producciones Audiovisuales.

Se trata de la misma productora de No somos nadie, el primer espacio en el que la modelo entró en directo, a través del teléfono de Carlota Corredera, y compartió su reacción. La noticia había saltado solo unos minutos antes.

Antes de dar paso a la charla, Marta ha sido tajante: Antonia no ha cobrado por la entrevista. De hecho, ha desvelado sus reticencias iniciales a hablar en televisión: "No se fía porque sabe que este medio es cruel con las mujeres aparentemente ricas y famosas".

La entrevistada ha contado con pelos y señales a Directo al grano el maltrato físico y psicológico que vivió al lado de Alessandro Lequio. "Me decía de todo. ¿Cómo le iba a decir a mi familia que me había casado con un maltratador?", lamentaba, recordando el momento en que su ex la aisló de sus seres queridos: "Decía que me iba a matar a mí y a mi familia".

"Cada paliza yo llamaba a la madre, lo sabían todos", relata Antonia Dell'Atte sobre el maltrato sufrido por Lequio.



"Cada paliza yo llamaba a la madre, lo sabían todos", relata Antonia Dell'Atte sobre el maltrato sufrido por Lequio.

Así, Dell'Atte se remontó a 1990, año en que se separó de Lequio, tras la entrada en escena de Ana Obregón. "En ese momento pensé: 'Vuelvo a ser libre'. Pero el maltratador nunca te deja en paz".

Además ha desvelado el motivo por el que retiró la denuncia hacia su ex por abandono del hogar. Antonia quería evitar el escándalo mediático: "La puse y la quité. ¿Para qué un juicio? El sobrino del rey y Ana García Obregón... Pensé que me dejaría en paz".

Así fue el despido de Lequio

El pasado miércoles, 19 de noviembre, Mediaset España despedía fulminantemente a Alessandro Lequio tras 30 años colaborando en programas de la casa.

El público no lo sabía, pero ese día habían asistido al último Vamos a ver con Lequio como tertuliano. Al finalizar el programa, la cúpula le reunió y le comunicó su despido.

Alessandro Lequio, en 'El programa de Ana Rosa'.

¿El motivo? El duro testimonio que ofreció Antonia a El País el pasado 11 de octubre. Mediaset no quiso tomar una decisión definitiva hasta no tener en su poder el auto que permitió desestimar la denuncia que interpuso Lequio contra ella en 2004, por llamarle "maltratador" en televisión.

En ese auto, emitido por el juzgado número 35 de Madrid, que data de junio de 2004, la magistrada señala que la defensa legal de exceptio veritatis era suficiente para eliminar la querella por calumnias.

Y a ese documento se agarró Mediaset, tras recibirlo la noche del martes, 18 de noviembre, para dejar de contar con Lequio. El miércoles por la mañana, la compañía se reunió con Unicorn Content, la productora que le tenía contratado. Ambas convinieron el despido, que se hizo efectivo después de Vamos a ver.