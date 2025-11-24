Iñaki Urdangarin concederá a La 2 Cat, el canal de RTVE en catalán, su primera entrevista en TV tras salir de la cárcel

La 2 Cat será el lugar en el que Iñaki Urdangarin reaparezca en televisión. En libertad desde abril de 2024, el exjugador de balonmano concederá su primera entrevista en Pla Seqüència, programa que se estrenará "muy pronto" en el canal de RTVE en catalán.

La pública ya ha lanzado la primera promoción del espacio de entrevistas. En ella aparece conduciendo Jordi Basté, el presentador, y la cámara poco a poco va desplazándose a la izquierda para mostrar a Urdangarin en el asiento del copiloto.

"¿Cuánto hace que no das una entrevista como esta?", quiere saber el conductor. "Sinceramente, no lo sé. Del 'Iñaki persona', más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi", responde el primer invitado del formato.

"¿La primera?", reitera Basté, impresionado. "La primera. Y es contigo, ¿eh?", le remarca el que fue duque de Palma, antes de que aparezca en pantalla el logo del nuevo programa y un "molt aviat".

La Corporación describe Pla Seqüència como "un programa de entrevistas sin filtros ni montaje". De 50 minutos de duración, Jordi Basté acompaña a los invitados en su día a día. "El formato ofrece una mirada única, natural y auténtica, que permite descubrir a las personas detrás del personaje".

Como se dice unas líneas más arriba, se trata de la primera entrevista de Iñaki Urdangarin en un programa de televisión después de su salida de prisión, al cumplir una condena de cinco años y diez meses por corrupción.

Sus primeras declaraciones a un medio de comunicación las ofreció en junio de este año, a La Vanguardia. En dicha charla, afrontaba esta nueva etapa con serenidad y con el convencimiento de que todo el mundo "merece una segunda oportunidad".

A finales de 2011, a Urdangarin le fueron imputados varios delitos de corrupción como consecuencia de su implicación en el caso Nóos.

El exmarido de la infanta Cristina fue sentenciado por la Audiencia de Palma a seis años y tres meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo le rebajó la pena cinco meses cuando fue absuelto del de falsedad en documento público.

Iñaki Urdangarin, junto a su pareja, Ainhoa Armentia. EFE

En marzo de 2022, obtuvo el tercer grado y la libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena. Encontró trabajo en un bufete de abogados de Vitoria, donde conoció a su actual pareja, la analista contable Ainhoa Armentia.

Tras salir a la luz la relación, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se separaron después de 25 años de matrimonio.