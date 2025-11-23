Juan del Val, 55 años, sobre la condena a García Ortiz: "Es grave que el Gobierno diga que se le ha condenado sin pruebas"

Siguen surgiendo las reacciones a la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El TS lo ha sentenciado a dos años de inhabilitación por “revelación de datos reservados” de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El caso ha sido analizado este fin de semana en La Roca. En medio de una discusión ardua sobre si el TS ha actuado correctamente, Juan del Val ha dado un toque de atención a las palabras de miembros del Gobierno.

Entre las reacciones más vehementes, han estado las de los ministros Óscar López y Félix Bolaños. El ministro de Transformación Digital ha señalado que esta sentencia “pone en riesgo los valores democráticos y al Estado de Derecho”. “Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente?”, cuestionaba.

El ministro de Justicia señalaba que el Gobierno “tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente” que no lo comparte. “El Gobierno siempre ha creído y defendido la inocencia del fiscal general del Estado”, expresaba.

Este domingo 23 de noviembre, Pedro Sánchez insistía en la “inocencia” García Ortiz. Un día antes, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, señalaba que “esta sentencia será estudiada en todas las facultades de Derecho en España”.

Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

El ganador del Premio Planeta 2025 ha considerado como “grave y lamentable” la actitud del Ejecutivo. “Este juicio, que se ha puesto en cuestión, tenía todo el sentido del mundo”, comenzaba el escritor en su intervención.

“Yo, que esa decisión ya la tomé hace varios años, no se me ocurre poner en tela de juicio una sentencia de un tribunal y mucho menos del Supremo. Se puede comentar. Lo que me parece grave es que, desde el Gobierno, se diga que se ha condenado a alguien sin pruebas”, argumentaba.

Carolina Bescansa y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Es lamentable y una barbaridad si lo dice un miembro del Gobierno. Este juicio tenía sentido y se ha condenado a una persona. Sí, habrá que ver la condena [cuando sea publicada], pero no tengo por qué cuestionar nada”, opinaba este pasado sábado 22 de noviembre.

“Óscar López ha dicho que se ponen en peligro los valores democráticos con esta sentencia. Lo que pone en riesgo la democracia es que un ministro del Gobierno diga que se condena sin pruebas”, advertía el autor de Vera, una historia de amor.

“A una sentencia que, ni siquiera, está redactada. Bolaños, que es el ministro de Justicia, dice que el Gobierno acata. Faltaría más. Pero que tiene la obligación moral de decir que no la comparte. No, el Gobierno no tiene obligación moral alguna, en absoluto. Eso no existe, se la adjudican”, exclamaba Del Val.

El autor de Bocabesada también tuvo palabra para Pedro Sánchez. “El presidente tuvo la desfachatez de decir que el fiscal era inocente mientras se celebraba el juicio. Nosotros podemos comentar lo que queramos, pero ellos tres no”, concluía.