Así fueron las últimas horas de Alessandro Lequio en Telecinco: un auto, una reunión clave y su desaparición en 'Vamos a ver'

Es la noticia televisiva de la semana. Este miércoles, Alessandro Lequio fue despedido de Mediaset España después de casi 30 años colaborando en programas de la casa. La compañía de Fuencarral tomó la decisión tras el testimonio de malos tratos de Antonia Dell'Atte, en una entrevista publicada el pasado octubre.

Fue el 11 de octubre cuando El País lanzó la charla con Dell'Atte. La modelo contaba de manera explícita la violencia machista que sufría por parte de su exmarido. "La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel", relataba.

Evidentemente, la entrevista no cayó en saco roto para Mediaset, en continuo contacto con los abogados de Antonia en estas cinco semanas. Y, bien, ¿por qué no se tomó la decisión hasta la mañana de este miércoles, 19 de noviembre?

No fue hasta la noche del martes, 18 de noviembre, cuando la empresa recibió el duplicado de un documento (ni Antonia y el equipo lo tenían a mano hasta entonces) al que se agarraría para comunicarle a Lequio, contratado por Unicorn Content, que no continuaría colaborando en espacios de la cadena.

Este documento es un auto que desestima una querella que interpuso el conde contra su antigua pareja en 2004 por llamarle públicamente "maltratador". Entonces, la italiana ya llevaba una década denunciando en programas de televisión el maltrato. Incluso le demandó en 1991 por abandono del hogar, aunque acabó retirando la denuncia.

Patricia Pardo y los tertulianos de 'Vamos a ver', aún con Lequio en plató. Mediaset España

En el auto, emitido por el juzgado número 35 de Madrid en julio de 2004, la magistrada se acoge a la figura jurídica del exceptio veritatis. Esto es, se entendía que Antonia había aportado suficientes pruebas para demostrar que no mentía en sus acusaciones a Alessandro.

Este documento no es una sentencia condenatoria por malos tratos, pero para Mediaset también ha sido suficiente para prescindir del conde. Así las cosas, la mañana del miércoles se produce una reunión entre la cadena y la productora de Ana Rosa Quintana.

En dicha reunión, Mediaset y Unicorn Content convienen el despido de Alessandro Lequio de mutuo acuerdo y sin ambages. Después, a eso de las 12:30 horas, arranca la última entrega de Vamos a ver con el televisivo presente en plató.

El último 'VAV' de Lequio

El programa se desarrolla con plena normalidad. Primero, el bloque de sucesos. A continuación, el de crónica rosa, en el que participan Lequio, Pepe del Real, Carmen Borrego o Cristina Tárrega, entre otros rostros.

El formato matinal abordó las fotos de Kiko Rivera yendo de compras navideñas con una amiga de Irene Rosales, sobre el que Alessandro llegó a bromear: "Cuando vi las fotos, se ve a un Kiko tan tranquilo que pensé que esa chica era Carmen Borrego".

Tras debatir sobre la nueva ilusión de Cayetano Rivera, la reportera de El tiempo justo Gemma Camacho, o las amenazas de denuncia de Bigote Arrocet a las hermanas Campos, Patricia Pardo conectó con Joaquín Prat para que le avanzase lo que verían los espectadores en el programa de la tarde.

"Qué rápido se nos pasa el tiempo. Gracias y a ustedes más", dijo Pardo, despidiendo el programa. Un plano general del plató mostraba la silla de Alessandro Lequio en la mesa de colaboradores. BLUPER pudo saber que el despido se le comunicó después del programa, por lo que probablemente ya se estuviera dirigiendo a esta reunión en los minutos finales de Vamos a ver.