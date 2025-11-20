Día 1 sin Alessandro Lequio en Telecinco: inexplicable silencio en 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' sobre su despido

Alessandro Lequio y los colaboradores de 'Vamos a ver', con Patricia Pardo en el centro, este jueves, 20 de noviembre.

El primer día sin Alessandro Lequio se ha saldado con un inexplicable silencio tanto en Vamos a ver, el programa en el que colaboraba en la actualidad, como en El programa de Ana Rosa.

Ninguno de los dos programas producidos por Unicorn Content ha hecho mención alguna a la que es, sin duda alguna, la noticia de la semana en el sector televisivo.

Ni Ana Rosa, la que fuera 'jefa' del aristócrata hasta el día de ayer, ni Patricia Pardo han hecho comentarios sobre su fulminante despido. Tampoco sobre su ausencia en Vamos a ver, donde era uno de los tertulianos estrella del espacio.

Las escaletas de los dos programas se han desarrollado en una aparente normalidad, si bien el fallo del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz -que saltaba al filo de las dos de la tarde- ha copado buena parte de Vamos a ver.

Tras finiquitar la mesa de sucesos y actualidad, Patricia Pardo arrancaba el tramo de corazón hablando sobre el supuesto interés de Alejandra Rubio por comprar la casa de Marta López, un lujoso chalet valorado en más de 1.300.000 euros.

Pepe del Real, Sandra Aladro, Alejandra Rubio, Patricia Pardo, Adriana Dorronsoro, Antonio Montero y Giovana González en 'Vamos a ver'..

"Mis compañeros no necesitan presentación. Si ya os conocen en toda España", decía la presentadora, que venía emocionada tras una entrevista anterior, al sentarse en el sofá con Pepe del Real, Sandra Aladro, Alejandra Rubio, Adriana Dorronsoro, Antonio Montero y Giovana González.

La entrevista a Isa Pantoja en ¡De viernes!, el reencuentro del rey emérito con Felipe VI este fin de semana, Rosalía o la última hora sobre Gran Hermano 20, han sido algunos de los temas tratados en el programa.

Diferente tratamiento

Como se ha analizado en BLUPER, el despido de Lequio sigue la senda, salvando las distancias del de Antonio David Flores. No obstante, tuvo diferente tratamiento por parte de la cadena.

La expulsión del exmarido de Rocío Carrasco fue anunciada en directo en Sálvame. Ocurrió el 22 de marzo de 2021.

"Tras la emisión de los dos primeros episodios, Sálvame anuncia el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión, así como con la productora de La Fábrica de la Tele. Mediaset ha hecho extensible esta medida al resto de programas del grupo", leía Carlota Corredera.

Este mismo silencio, por cierto, se produjo a raíz del despido de Alba Carrillo en abril de 2023. La televisiva colaboraba por entonces en Ya es mediodía. La batalla legal llegó a su fin meses después con un acuerdo entre ambas partes.

Lequio, junto a Cristina Tárrega y Adriana Dorronsoro en su último día en 'Vamos a ver'.

Así las cosas, la audiencia se ha quedado sin tener ninguna explicación de la salida forzosa de Lequio, una figura clave de Telecinco desde hace más de 25 años en los programas de corazón. Al menos por ahora.

Cabe mencionar que, tal y como avanzó El País y pudo verificar BLUPER, la decisión se tomó de forma conjunta entre Mediaset España y Unicorn Content. Lequio sería conocedor de su despido este miércoles, tras su participación enVamos a ver, tal y como hemos contado en estas páginas.

Hay que aclarar que la gestión del despido ha pasado a ser responsabilidad de la productora de Ana Rosa, con quien tenía contrato el colaborador.

El italiano sí que hizo una pequeña mención en dicho programa el día después de publicarse la entrevista que concedió Antonia Dell'Atte al rotativo de Prisa.

"He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente. Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba", dijo Lequio en Vamos a ver.