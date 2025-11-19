Antonia Dell'Atte reacciona al despido de Alessandro Lequio de Mediaset: "Es una victoria de todas las mujeres asesinadas"

La noticia ha saltado la tarde de este miércoles. Mediaset España ha despedido a Alessandro Lequio tras casi tres décadas colaborando en programas de la casa. ¿El motivo? El duro relato de Antonia Dell’Atte sobre el maltrato que sufrió por parte de su exmarido durante años.

Dell’Atte ha compartido sus primeras palabras con No somos nadie tras trascender la información, publicada por El País y corroborada por BLUPER. Lo ha hecho a través del teléfono de Carlota Corredera, que previamente le había enviado un mensaje de felicitación.

“Estoy llorando”, ha sido lo primero que han podido escuchar los espectadores de Ten de la afectada, que apenas podía hablar de la emoción. A través del micrófono de Carlota, se oían frases sueltas, como “38 años”, “toda la prensa cómplice” y “no puedo hablar”.

“Lo he hecho todo sola. ¿Sabes quién me ha ayudado? Dios. Hoy me he despertado y Dios me ha dicho: ‘Ponte la corona de la victoria”, aseguraba Dell’Atte al otro lado de la línea.

Acto seguido, ha vuelto a acusar a “toda la prensa cómplice” de respaldar a Lequio. “Yo sé que muchos periodistas tienen que comer y lo respeto. Pero tener a un maltratador sentado, que tapa la boca y censura a todos los periodistas… ¡Todos! Yo perdono, no tengo venganza”, reconocía, en alusión a la productora de Ana Rosa Quintana, responsable de Vamos a ver.

Antonia desvelaba que se encontraba “brindando con un vaso de vino” y, como fiel creyente, volvía a dar gracias a Dios. “He esperado 38 años. Ahora, perseguid al maltratador y a los cómplices. Yo tengo que disfrutar de mi hijo, que siempre me ha apoyado. Ese es mi único y gran amor. Perseguid al maltratador y a mí dejadme en paz”.

La de Puglia ha destacado que esto será un antes y un después en nuestra sociedad. “Lloro lágrimas de felicidad. Estoy liberada. Estoy hablando con mi hijo, con mi madre… No quiero celebrarlo, porque esto es una victoria de la verdad”.

Antonia se derrumbaba todavía más hablando de Clemente, el hijo que tiene en común con Alessandro Lequio. “Me ha dicho: ‘Mamá, tú sola. Eres una guerrera’. Mi hijo sabe cómo le he protegido. No lo he defendido, lo he protegido”.

Por último, Antonia Dell’Atte ha querido dejar claro que “no hay víctimas de serie A, B o C”, sino que “hay que apoyar a todas las víctimas”. “Esto es una victoria de las mujeres. De las que han muerto, de las que no han tenido voz. Es una victoria de todas las mujeres asesinadas a manos de un hombre”.