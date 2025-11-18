Patri se niega en 'First Dates' a revelarle su edad a su cita, Manuel, inversor de 49 años: "Decirlo te bloquea las energías"

Este martes, 18 de noviembre, han probado suerte en el amor, en esa difícil y a veces trabajosa tarea, dos personas que si algo tienen en común es el sentido del espectáculo y un punto interpretativo que los hace únicos. Han visitado el programa First Dates, en Cuatro, Patri y Manuel.

Ella imita a Tina Turner, y dice que se le da muy bien. Hace actuaciones y lo cierto es que le pone ganas. Él, un truhan inversor, de 49 años y origen sevillano, sostiene que hay quien lo confunde con Antonio Banderas. La primera en llegar a la cita es Patri.

"Me dedico al mundo de la música, empecé a cantar haciendo las sustituciones en varios eventos, luego en una orquesta. Le cogí el gusto a las producciones", asegura.

Patri, caracterizada de Tina Turner.

El amor no le ha ido bien: "No, no me ha ido muy bien. He tenido un amor importante en toda mi vida. Era muy niña". Después de un tiempo sola, asegura que llegó el momento: "Ahora he tenido ese sentimiento de querer compartir con alguien".

"Me gustaría conocer a alguien que sea empático, simpático, guapo. Tiene que entrarte por los ojos, y que busque una estabilidad".

En esas, llega Manuel. "Abierto y sin expectativas", dice estar. "La chica de mis sueños tiene que ser delgadita, con tez morenita, pelo corto, curvitas".

Una vez sentados, él se interesa por la edad de ella, un misterio hasta ese momento para el espectador. Ella tuerce el gesto; no es algo de lo que le guste hablar: "La edad no se pregunta porque bloquea las energías".

En ese punto, Manuel, acertado, aborda la cuestión espiritual y le hace ver a ella que tiene mucho de esto. Sobre el amor, él se define abierto. "Busco amor, justamente. Estoy bien conmigo mismo, pero estoy muy abierto".

Manuel hablando con Carlos Sobera.

En otro punto de la conversación, ella le confiesa que es de Tenerife, pero que tiene ascendencia afroamericana. Él se sincera a solas: "Por ponerle a ella una parte negativa, es que físicamente no es mi tipo".

Llega el terreno picante a la charla. ¿Qué es lo más salvaje que has hecho en el sexo? Es la pregunta que han de responder. Manuel toma la palabra: "Conocer a una chica una noche de verano loca y terminar en la playa, en un acantilado. Iba con la amiga, además. Iba en pack".

Patri se confiesa entonces "clásica" y "conservadora", algo que no termina de gustar a Manuel. "Si se cierra en banda, es algo que no me gusta. Que no digan de este agua no beberé". Llega el momento final: el de decidir si se van juntos o por separado.

Patri dice que Manuel es una persona "entrañable y carismática", y que sí: que por ella sí. Manuel, en cambio, no opina igual: "Pues yo no tendría una segunda cita. Eres estupenda y magnífica, pero no llegaríamos a una progresión en plan pareja. Eres excelente, pero tengo unos prototipos externos diferentes". Se intentó, pero no pudo ser.