María Patiño paraliza 'No somos nadie' y estalla contra Lequio: "Estoy hasta las narices. No esperaba menos de ti"

En medio de una de las etapas más complicadas y convulsas -cuando no la más- en la vida personal de Cayetano Rivera -tras el accidente de coche que protagonizó hace unos días en Sevilla-, parece que el diestro le ha dado una oportunidad al amor.

Seis meses después de romper con la presentadora portuguesa Maria Cerqueira, el hijo de Carmina Ordóñez vuelve a sonreír de la mano de una flamante historia amorosa. Así lo ha informado, en las últimas horas, el periodista Arnau Martínez en el espacio No somos nadie.

El torero está feliz al lado de una mujer llamada Gemma Camacho, periodista de Mediaset España. La joven profesional trabaja en el programa El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat. Como es natural, los programas de la cadena de Fuencarral han comentado este inesperado romance.

María Patiño, dirigiéndose a Lequio, este martes, día 18.

Entre los colaboradores que han opinado, destaca el siempre afilado y aguerrido Alessandro Lequio. La opinión del conde italiano, vertida en El programa de Ana Rosa, no ha gustado en absoluto a María Patiño, quien este martes, día 18, ha paralizado el comienzo de su programa para dirigirse a cámara.

Muy enfadada, Patiño ha estallado. "Tengo un problema y lo voy a compartir... He vuelto a ver a Alessandro haciendo referencia a esta chica -Gemma-, la nueva ilusión de Cayetano, considerándola como un accesorio. Estoy hasta las narices de que se descalifique a las chicas, como si fueran un simple pasatiempo".

"Siempre estamos con 'es un rollo', 'es una más'. Cuando parece que nadie se plantea que puede que sea él uno más para ella", abunda María en su línea. De hecho, según la presentadora "el primer contacto con Cayetano lo hace ella, Gemma".

Prosigue y concluye María: "Porque, claro, esto no es la primera vez que pasa. Alessandro, está claro, de ti no esperaba menos. Hasta las narices estoy. Yo hoy venía revirada con esto y Alessandro me lo ha puesto en bandeja. Tenía dudas respecto a hablar del pasado sentimental de esta chica, pero no me podía callar...".

María hablando con Arnau Martínez.

En otro orden de cosas, Arnau, el periodista que ha avanzado el enamoramiento de la dupla, ha explicado que Gemma está "feliz, incluso ha habido una conversación con Cayetano Rivera sobre cómo gestionar esto. Se le va a dar naturalidad hasta donde sabemos. Es una relación que nació, en realidad, hace años. La relación entre ellos ha sido interminente en el tiempo".

Ambos están "tranquilos y serenos". Renglón aparte, Martínez apunta: "Ella está en constante contacto con Cayetano". María Patiño, aún molesta por el "machismo" del conde, hace un apunte, a modo de conclusión: "Espero que Cayetano le tire de las orejas a Alessandro Lequio".