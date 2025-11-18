'La isla de las tentaciones' vuelve a acechar a Broncano: el reality crece en el access y luego gana a la final de 'MasterChef Celebrity'

Sandra Barneda y David Broncano, en un fotomontaje de BLUPER. Mediaset España y RTVE

La isla de las tentaciones se ha convertido nuevamente en el salvavidas de Telecinco. La décima edición del reality show es ahora mismo la oferta más competitiva del canal de Mediaset. El programa ya ha entrado en ebullición con momentos como la huida de Gilbert, al más puro estilo Montoya, tras descubrir la deslealtad de Claudia.

Para empezar, el programa de Sandra Barneda funcionó este lunes muy bien en el access prime time (12,5%), volviendo a acechar a La Revuelta de David Broncano, al quedarse a solo tres décimas de superarlo (12,8%).

La isla de las tentaciones, eso sí, no puede acercarse a El Hormiguero de Pablo Motos, que arranca la semana liderando de forma cómoda (16%) gracias a la visita de Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo.

La isla de las tentaciones, además, puede presumir de haber arrebatado la victoria a MasterChef Celebrity en la gran final, en la que Mariló Montero se coronó como flamante ganadora.

En datos totales, el reality show de Telecinco gana por solo una décima (15,8% frente al 15,7%), aunque, si tenemos en cuenta el tramo en el que compiten frontalmente, la diferencia crece: aquí el formato de Cuarzo Producciones anotó un 15,8% frente al 13,5% del programa estrella de La 1.

#LaRevueltaTVE en el access de @la1_tve firma un 12.8% de share y una media de 1.669.000 espectadores



⚡️ Más de 4.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa



⚡️ 12.2% de aportación al canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/nifoNvZ6Xt — Dos30' (@Dos30TV) November 18, 2025

DA-TA-ZO de nuevo para #LaIslaDeLasTentaciones7 en @telecincoes liderando su franja con un 15.8% de cuota, 1.303.000 y 2.389.000 espectadores únicos



🔥 Gran 54.5% de FIDELIDAD



🐍 25.2% comercialmente hablando#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/lpYwwp6JlG — Dos30' (@Dos30TV) November 18, 2025

Arranca la semana @El_Hormiguero LIDERANDO en @antena3com



🐜 Firma un 16% de share y una media de 2.083.000 espectadores



🐜 Gran fidelidad (46.8%)



🐜 Más de 4.4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/4XoVWy2qn8 — Dos30' (@Dos30TV) November 18, 2025

Como es lógico, la curva de audiencia de MasterChef se dispara en su tramo final, una vez que el reality show de Telecinco ha acabado. Telecinco anotó un 9,8% con el Última Hora de GH 20 en el late night.

Cabe recordar que tanto La isla de las tentaciones (Cuarzo Producciones) como MasterChef Celebrity (Shine Iberia) pertenecen al mismo grupo, Banijay.

El resto de la tarta del lunes se lo reparten entre la serie Renacer de Antena 3 (10,7%), El Taquillazo de laSexta, con la película Colombiana (5,8%) y el Blockbuster de Cuatro con Transporter 2 (5,6%).

Las audiencias de este lunes, por otra parte, han vuelto a confirmar el momento crítico en el que se encuentra el daytime de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez en 'El diario'.

La tarde sigue mal, después de que Mediaset recogiera cable tras cancelar la tira diaria después de GH. El tiempo justo (8,4%), El diario de Jorge (9,1%) y Agárrate al sillón (8,1%) se quedan en el unidígito, frente a sus rivales, que ninguno baja del 10%.