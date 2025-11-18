Más de 400 horas de contenido navideño y un canal exclusivo de western para 2026: todo lo que viene en AMC Networks

AMC Networks ha presentado este martes su programación especial Tu Navidad, con más de 400 horas de contenido exclusivo para todos los públicos. Durante diciembre y hasta la segunda semana de enero, la compañía propone una gran oferta para que cada espectador diseñe su propia Navidad, con una diversidad de películas, series, documentales y programas de estilo de vida.

Asimismo, AMC ha anunciado en primicia que en febrero llegará AMC Western, el único canal premium dedicado 100% al Oeste. Estará disponible en Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, DIGI, Avatel, R, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. También se podrá ver en Amazon Prime Video, a través de AMC Channels.

La programación incluirá clásicos norteamericanos de los años 30 en adelante, con especial atención a la edad de oro de Hollywood y sus grandes figuras: John Ford, Henry Hathaway, John Sturges o Howard Hawks... También tendrá un lugar destacado el eurowestern, desde los spaghetti westerns hasta las cintas rodadas en España.

Los amantes del wéstern se encontrarán con títulos tan imprescindibles como Dos hombres y un destino, Hasta que llegó su hora, Cimarrón, Pasión de los fuertes y Pat Garret y Billy El Niño, El zurdo o Caravana de mujeres.

Y eso no es todo. El servicio de streaming AMC+ llegará a 2026 con una potente propuesta de series originales, entre las que destaca The Audacity, un thriller sobre la burbuja de Silicon Valley creado por Jonathan Glatzer, productor de Succession y Better Call Saul, con Billy Magnussen, Zach Galifianakis, Simon Helberg y Sarah Goldberg en el reparto.

También llegará El vampiro Lestat, protagonizada por Sam Reid y Jacob Anderson, que sigue expandiendo el Universo Inmortal de Anne Rice y convierte al célebre vampiro en una estrella del rock. A ello se suma la cuarta temporada de Dark Winds, producida por el recientemente fallecido Robert Redford. Por otor lado verá la luz la cuarta y última temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, grabada y ambientada íntegramente en España.

Así será la Navidad en AMC

Canal Cocina y Decasa

Canal Cocina vuelve a vestir su programación de sabor navideño con estrenos de producción propia tales como Pasión por el pescado, en el que el chef gallego Manuel Costiña, con dos estrellas Michelín, revela los secretos de los pescados gallegos más selectos y ofrece recetas para prepararlos en casa.

O Celebrar en Navidad, donde Elena Aymerich presenta recetas para triunfar en estas fiestas. Por otro lado, Jamie Oliver, con Jamie cocina en Navidad, propone menús festivos fáciles y sin estrés. Además, un año más el canal reúne sus mejores contenidos de temática navideña en un especial VOD llamado Naviñam! que cuenta con más de 40 títulos diferentes.

Manuel Costiña, chef de 'Pasión por el pescado'. Canal Cocina

Por su parte, Canal Decasa vuelve a hacer las maletas para mostrar cómo se viven estas fechas tan señaladas en otras partes del mundo y estrena Mercadillos navideños: Nueva York, un recorrido por la ciudad en su momento más mágico.

Y, para ayudar a los espectadores a decorar sus hogares para estos días, estrena Tus plantas decoran: Navidad, donde la influencer Natalia Sáez (En Abril Hojas Mil) enseña a integrar la naturaleza en la decoración del hogar; y Mesas de Navidad con Mercedes Salazar, un programa que muestra las últimas tendencias a la hora de preparar la mesa en las celebraciones.

Toda la ficción

Este diciembre, el servicio de streaming AMC+ estrena en exclusiva Reykjavík Fusion, un thriller de alta cocina y crimen organizado con una historia de segundas oportunidades y ambición. La serie sigue a Jónas, interpretado por el renombrado actor Ólafur Darri Ólafsson en el papel de un chef brillante recién salido de prisión que intenta levantar un restaurante desde cero. Pero su regreso a los fogones se verá marcado por un pacto peligroso.

Además, con motivo del 15 aniversario de The Walking Dead que se está celebrando este año, a partir del 25 de diciembre, AMC+ invita a los espectadores a volver a descubrir todo el Universo de The Walking Dead al completo, incluyendo las 11 temporadas de la serie original y los spin-offs que han ido expandiendo la icónica saga.

Imagen de 'Animales Fantásticos'. Canal Hollywood

Canal Hollywood vuelve a ser el destino imprescindible para toda la familia con su especial de cine fantástico y de aventuras, en el que destacan la saga Harry Potter y la saga Animales Fantásticos. Además, los más pequeños pueden disfrutar alguno de los mejores títulos de cine infantil con el especial All I want for Christmas, que incluye títulos como Abominable, Los Croods o La brújula dorada, entre otros.

DARK celebra su atípico Calendario Darkviento, un especial diario cargado de terror para quienes prefieren emociones frías. En XTRM, la acción no descansa con el ciclo NaviChan, una programación repleta de artes marciales de la mano del mítico actor.

Por su parte, Somos vuelve a ser refugio de tradición con el Maratón de Navidad con Paco Martínez Soria, que reúne títulos tan queridos como Hay que educar a papá o Estoy hecho un chaval. Además, el canal emitirá Marcelino pan y vino el 24 de diciembre, inaugurando las fiestas con uno de los clásicos más emotivos de nuestro cine.

Además, estas fiestas, AMC Networks reúne a los grandes nombres del cine y las series con programaciones especiales en sus canales de ficción. En AMC, la emoción continúa con la segunda temporada de Muerte bajo cero, mientras que SundanceTV estrenará la segunda entrega del thriller nórdico Puños de hielo.

Juguetes icónicos en Canal Historia

Canal Historia abre la programación navideña con el estreno de la tercera temporada de Los juguetes que cambiaron el mundo, una serie documental que profundiza en cómo juguetes icónicos como Scrabble, Cluedo, Tamagotchi o Pokémon marcaron generaciones y transformaron la cultura popular.

AMC Crime muestra la cara más oscura de la Navidad con el especial Ho, Ho, Homicidio, que recorre crímenes reales cometidos en plena temporada navideña. Relatos en los que la celebración se convierte en tragedia y el espíritu festivo queda truncado por lo inesperado. Por su parte, Odisea estrena Navidad entre dinosaurios, una propuesta familiar que combina divulgación y aventura.

Y, como no hay lugar más icónico en Navidad que el hogar de Papá Noel, ¡BUENVIAJE! hace las maletas para ir a Laponia de la mano de Gregg Wallace, mientras que Trenes navideños invita a descubrir los paisajes invernales del Reino Unido a bordo de rutas históricas.