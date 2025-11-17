Así fue la visita de Rosalía a Jimmy Fallon: de su impecable actuación de 'La Perla' a sus clases de canto al presentador

La madrugada de este domingo, 16 de noviembre, Rosalía cruzó el charco para presentar su último disco, Lux, en Estados Unidos. Lo hizo en el programa de late night de Jimmy Fallon, The Tonight Show.

Y, aunque no era la primera vez que la cantante catalana visitaba el espacio de la NBC, pues ya promocionó Motomami en 2022, sí fue la primera que cantó en directo.

"Bienvenida de nuevo", comentó Fallon cuando la artista entró en plató, felicitándola por su álbum "romperécords". Y es que Lux se encuentra en estos momentos en el cuarto lugar de Billboard. Es la primera vez que Rosalía se cuela en el top 5 de la prestigiosa lista musical estadounidense.

El paso de la catalana por The Tonight Show duró apenas 20 minutos, aunque no faltaron grandes momentos. Tras escuchar el disco, el comunicador se mostró sorprendido por la capacidad de la invitada de tocar las palmas.

Ni corta ni perezosa, Rosalía se lanzó a enseñarle unos cuantos trucos. "Bueno, no vamos a juzgar a nadie", dijo, al ver que mantener el compás no era el fuerte de Jimmy, animándole luego a visitar Jerez de la Frontera (Cádiz), donde "lo hacen genial, precioso".

Las lecciones para Fallon no terminaron ahí. El conductor de la NBC alabó que la de Sant Esteve Sesrovires cantase de una manera tan "auténtica": "No sé cómo lo haces, eres un fenómeno". Es más, intentó sonscarle cuál era su "secreto".

Y de repente The Tonigh Show se convirtió en una clase de canto. Rosalía hizo que el presentador se pusiese en pie y que adquiriera una buena postura corporal. "Tienes que estar suelto, el cuerpo tiene que estar suelto. Y ahora vamos a calentar".

La entrevistada comenzó a entonar escalas como si nada y, obviamente, Jimmy Fallon no podía seguirle el ritmo. Aun así, los espectadores norteamericanos se llevaron unas buenas risas con el intento.

Más avanzada la conversación, Jimmy Fallon quiso saber de Rosalía en su faceta como actriz en Euphoria, en cuya tercera temporada aparece con un pequeño papel. Sin poder desvelar demasiados detalles, subrayó la dificultad de compaginar su carrera musical y como intérprete: "Tuve que partirme la cabeza en dos".

Y, después de implicarse en uno de los juegos habituales del programa, "seducción, insulto o tontería", Rosalía puso el broche de oro a su visita a Jimmy Fallon interpretando una de las canciones de Lux que está teniendo más tirón, La Perla.

La artista reaparción tumbada sobre unos colchones, ataviada con un vestido blanco de tul y raso, y terminó de enamorar al público de Estados Unidos. Como anécdota: al tratarse de una retahíla de 'zascas' hacia una expareja tóxica, con la palabra "cabrón" incluida, la NBC se vio obligada a incluir un pitido.