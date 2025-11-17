Triple ración de Broncano: TVE modifica las emisiones de 'La Revuelta' y 'Late Xou con Marc Giró' por el partido de España

David Broncano en una imagen de archivo en 'La Revuelta'.

La parrilla de RTVE de este martes, 18 de noviembre, volverá a sufrir cambios por el partido que disputará España contra Turquía.

Se trata del último encuentro de la fase de clasificación para el Mundial 2026 y en el que Luis de la Fuente no tendría que tener problema para sellar su pase.

El choque, que se jugará en el estadio de La Cartuja, Sevilla, a partir de las 20:45 horas, alterará el tramo final de la tarde y el prime time de La 1.

De acuerdo a su programación, las Malas lenguas de Cintora alargarán su emisión hasta las 20:30, hora a la que comenzará el previo del partido de La Roja. Por lo tanto, este martes se cancela la emisión de Aquí la Tierra.

El Telediario de Pepa Bueno, que verá reducido su emisión, se emitirá durante el descanso del España-Turquía.

Cuando el fútbol finalice, en torno a las 22:30 horas, arrancará una nueva entrega de La Revuelta de David Broncano. Y aquí viene la novedad más llamativa.

La Corporación ha decidido dar descanso al Late Xou de Marc Giró, puesto que el show de Broncano terminará, como pronto, pasada la medianoche. Después, La 1 emitirá dos programas repetidos de La Revuelta que darán paso a la reposición de La noche en 24 horas.

La programación de La 1 para este martes quedará de la siguiente forma:

19:35: Malas lenguas

20:30: Previa del España-Turquía

20:45: España-Turquía

21:30: Telediario 2

22:35: La Revuelta (estreno)

00:05: La Revuelta (reposición)

01:20: La Revuelta (reposición)

Así las cosas, el pulso por las audiencias que mantienen El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de Broncano se verá también alterado y tan solo coincidirán frontalmente 30-40 minutos.

El programa de Antena 3 competirá contra el fútbol con Álvaro Morte, protagonista de Anatomía de un instante, serie de Movistar Plus+ que disecciona la Transición y en la que el actor se mete en la piel del expresidente Adolfo Suárez.

No es la primera vez que la cadena pública cambia de planes con los formatos que capitanean Broncano y Giró. RTVE da absoluta prioridad al fútbol, que garantiza a la cadena un buen chute de audiencia.

Este sábado pasado, el partido que enfrentó a España contra Georgia fue lo más visto del día al reunir 2.765.000 espectadores (el dato es bajo porque el partido se emitió a las 18:30) y un 29,1% de cuota de pantalla.