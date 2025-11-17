Kiko Matamoros estalla contra Rappel por hablar de Encarnita Polo: "Déjame recomendarte un dentista, que tienes un sarro..."

La tarde de este lunes, 17 de noviembre, estaba siendo tranquila para Kiko Matamoros, pero, sin embargo, el que no esperaba recibir ataques era Rappel.

La muerte de este fin de semana de Encarnita Polo ha dejado desolados a sus amigos y compañeros; tanto es así que Rappel dio unas declaraciones acerca de su legado que dejaban muy mal a su familia. Sin embargo, mientras trataban el tema en No somos nadie, Kiko Matamoros lanzó un mensaje-recomendación a Rappel.

Tras ver uno de los totales del vidente, el televisivo no pudo dejar de dar su opinión y estallar contra él, no solo por las palabras que había pronunciado sobre la hija de la cantante, sino por su higiene bucodental, algo que, al parecer, preocupa mucho a Matamoros.

"Que me permita él a mí recomendarle un dentista", comenzó diciendo tras interrumpir a su compañero David Insúa, que estaba opinando sobre las palabras del tarotista.

Kiko Matamoros hablando sobre la boca de Rappel en 'No somos nadie'. Youtube

Es ahí cuando Kiko Matamoros no lo dudó ni un segundo y dio su opinión sobre las imágenes que acababan de ver. "Tienes un sarro en los dientes, Rappel, que da cosita aguantar en un primer plano. Hazme el puto favor, que eso no cuesta nada y, con lo que tú te has llevado engañando a la gente con un ordenador que se creían que les leías el futuro, podrías ir a visitar un odontólogo y que te hagan una limpieza que, en el mismo día, sales", explicó en No somos nadie.

Además, se atrevió a decir que será un tratamiento muy corto y que no debe temer a nada. "Es cuestión de una horita y sales", expresaba con el rostro muy serio.

Pero estas palabras de Matamoros no fueron lo único que quiso decir el colaborador, sobre todo porque las imágenes presentaban el micrófono de Europa Press muy cerca, y Matamoros recomendó algo a la agencia de prensa que lo había entrevistado. "Yo creo que el micrófono ese hay que cambiar la alcachofa", exclamó.

Mientras tanto, María Patiño intentó calmar a Matamoros para que no se extendiera más sobre este tema; sin embargo, sin éxito, porque acto seguido gritó: "¡Hombre, por favor! ¡Mirad la boca de este señor!". Y añadió: "Que tiene muy mala boca, para hablar y para lo otro".

Tras estas palabras de Kiko, María Patiño recondujo la conversación, dejando a un lado la explicación y recomendación del colaborador a Rappel y continuando con el tema que estaban tratando: la muerte de Encarnita Polo y la complicada situación en la que se encuentra la familia.