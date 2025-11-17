Joaquín Prat, tras escuchar a una señora de 80 años que vive con una pensión de 840 euros: "Los gobiernos no lo afrontan"

Este lunes, 17 de noviembre, El tiempo justo ha denunciado la situación en la que se encuentra María Teresa, una viuda de 80 años que sobrevive con una pensión de 800 euros en Barcelona.

Para subsistir, alquila habitaciones de la casa en la que, a su vez, vive de alquiler, a estudiantes. Y paga 1.300 euros por este inmueble cada mes. "No me salen las cuentas", lamentaba la señora ante Joaquín Prat.

La mujer, consciente de que es ilegal en nuestro país subarrendar partes de una vivienda, no ha querido aparecer a rostro descubierto en el programa de Telecinco. Por ello, ha llevado unas gafas de sol durante toda su charla con el presentador del formato de Unicorn Content.

"Llevo así unos 7 años. Es un medio de vida que tengo, y así voy tirando", reconocía, desvelando que les cobraba a estos jóvenes entre 350 y 400 euros, según lo que estos aportasen en casa. "No estoy feliz viviendo así".

Prat ha querido dejar claro que no se pueden subarrendar habitaciones y así se lo ha transmitido a la jubilada. "Claro, claro, que lo sé. Por eso no quería salir. Sé que esto me puede perjudicar", aceptaba la barcelonesa.

Maite, viuda que recibe 800 euros de pensión, cuenta su historia en 'El tiempo justo'. Mediaset España

"¿Por qué te queda solo una pensión de 800 euros?", ha querido saber el conductor. Al parecer, la mujer ha trabajado toda la vida, pero solo cuenta con 11 años cotizados. Según María Teresa, en determinados trabajos de la España de los sesenta y setenta, no era habitual estar asegurado.

Lo cierto es que la mujer trabajaba hasta hacía 15 años. Su marido sí que recibía la pensión completa por tener cotizados los años suficientes. "Esa pensión es suya. La viuda no cobra el cien por cien de la pensión del marido", afirmaba, rotunda, la afectada.

Desde plató, Joaquín Prat no daba crédito a lo que estaba escuchando y lanzaba un aviso a la clase política: "El sistema de pensiones es otra de las cosas que los gobiernos, y no solo hablo de este, no se han atrevido a afrontar".

"Teniendo en cuenta la que era la realidad social de un país en el que muchas mujeres se quedaban en casa para que sus maridos se fueran a trabajar. Una vergüenza", exclamaba el comunicador.

El testimonio de María Teresa había llegado a la redacción de El tiempo justo gracias a Fernando, un joven amigo de esta viuda barcelonesa que hizo público el asunto a través de YouTube.