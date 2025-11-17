Adiós a Sonia y Selena: desvelan la separación del mítico dúo tras su participación en el Benidorm Fest 2025

"Está siendo el año de los dramas musicales", aseguraba Omar Suárez en Fiesta este domingo, 16 de noviembre, antes de soltar la 'bomba'. El periodista desveló que Sonia y Selena, un año después de su reconciliación y vuelta a los escenarios, se separan definitivamente.

"Sonia Madoc, que sacó su single este viernes, ha decidido seguir su carrera en solitario. Se lo comunicó a Selena la semana pasada, así que ya no bailan más", aseguró Suárez, mientras que en un rótulo del programa de Telecinco podía leerse que la ruptura no habría sido amistosa precisamente.

En efecto, Madoc publicó el pasado viernes Diva Neón, que supone el inicio de una nueva etapa como artista solista. Habrá que esperar para conocer más detalles de esta separación o si las propias protagonistas la hacen oficial.

En junio de 2024, Sonia y Selena anunciaron por sorpresa su regreso al ruedo musical, 22 años después de su disolución, tras el 'boom' deYo quiero bailar. En 2011, se unieron de manera puntual por el décimo aniversario del éxito que las encumbró a la fama.

La vuelta tenía un claro propósito: iban a presentar candidatura para el Benidorm Fest 2025. Finalmente, Reinas, producida por Mark de Nebulossa, fue seleccionada entre las 16 candidatas a participar en la preselección alicantina. No lograron pasar de semifinales.

Omar Suárez revela en 'Fiesta' que Sonia y Selena se han separado. Mediaset España

"Es una plataforma musical a la que acceden pocos artistas. Tenemos mucha suerte de estar ahí. También fue nuestro punto de partida hace 24 años. Está bien que el inicio sea un festival de música, como el Eurocanción 2001 o el Benidorm Fest. Entonces fue nuestra plataforma al éxito y ahora esperamos que también", contaban en su entrevista a BLUPER, semanas antes de cantar en el Palau d'Esports L'Illa.

Cuando este periódico se interesó por sus proyectos futuros, afirmaron que habría "Sonia y Selena para rato": "Se irá viendo. Ya no vamos a pasar desapercibidas. Se van a divertir con nosotras, pero vamos a dejar que las cosas sucedan a su tiempo. No estamos cerradas a nada, vamos a dar mucho contenido musical".

Ese "contenido musical" al que se referían cristalizaría en el Reinas Tour, una gira veraniega que paró en festivales como Nostalgia Milenial Fest o LocoBongo, o actos como el Orgullo LGTBI de Barcelona. También aparecieron en La Revuelta, Late Xou o First Dates, entre otros programas de televisión.