Hora y dónde ver hoy gratis en TV el primer partido de NFL en España entre Miami Dolphins y Washington Commanders

Preparativos para el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Bernabéu. EFE

Cita para la historia la de este domingo, 16 de noviembre. Por primera vez, España acogerá un partido de la National Football League (NFL).

Bautizado como el 2025 NFL Madrid Game, el encuentro se celebrará en el Bernabéu, feudo del Real Madrid, y enfrentará a los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

El partido podrá verse en abierto a través de Cuatro (15:30) y Mediaset Infinity, gracias al acuerdo que alcanzó el grupo de Fuencarral con la NFL. El paquete incluía varios choques de la temporada regular y los play-offs, además de la Super Bowl LX.

El despliegue de Mediaset está a la altura de la cita. Cuatro arrancará la emisión a las 14:55 horas con una edición especial de ElDesmarque Cuatro, presentada en directo desde el estadio por Joseba Larrañaga, que ofrecerá la última hora y el ambiente en torno al gran partido.

A partir de las 15:05, dará comienzo un previo conducido por el equipo que posteriormente se hará cargo de la narración del encuentro: Iker Sagasti y los comentaristas Mariano Sinito y Paula Páramo.

A pie de campo estará Fran Mato para dar cuenta de todo lo que suceda en el césped del Bernabéu. Marta Veracruz informará desde la alfombra roja por la que desfilarán las numerosas personalidades y celebrities que asistirán al evento.

Daniel Martidí, por su parte,mostrará el ambiente de la afición en los exteriores del estadio, donde se instalará la Fan Zone, con actividades y entretenimiento para todos los asistentes.

Bizarrap y Daddy Yankee

Al igual que ocurre en la legendaria Super Bowl, durante el descanso del partido tendrá lugar un espectáculo musical de primer nivel. En esta ocasión, la actuación correrá a cargo de dos de los artistas más reconocidos de la escena internacional: Bizarrap y Daddy Yankee.

Su presencia en el Bernabéu ha generado gran expectación en el universo de la música, ya que podría ser la primera vez que suene en directo la recién estrenada BZRP Music Sessions #0/66, primera colaboración de estos artistas de repercusión mundial.

Cartel oficial del show del descanso del partido de la NFL en Madrid.

Más NFL en Mediaset

Tras el partido en el Bernabéu, Mediaset España ofrecerá otros dos encuentros de la NFL este fin de semana: el choque entre Los Angeles Rams y los Seattle Seahawks (22:05h en Mediaset Infinity) y el partido que enfrentará a los Philadelphia Eagles contra los Detroit Lions (2:20h en Cuatro y Mediaset Infinity).