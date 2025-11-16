Blanca Romero habla alto y claro sobre el accidente de Cayetano Rivera: "Me mola más esta versión macarra de Caye”

Blanca Romero fue una de las protagonistas de la última gala de Bailando con las estrellas, que ya enfila su recta final en Telecinco.

Pese a los tiras y aflojas que tiene con la mayoría de sus compañeros, la actriz continúa en el concurso después de ganar el duelo a Manu Tenoriotras bailar tango europeo. "Estoy muy agradecido por haberme dado esta oportunidad", dijo el cantante al despedirse.

De hecho, la que fuese presentadora de Next Level Chef reveló que ha acabado marchándose del grupo de WhatsApp que tienen en conjunto todos los participantes.

"Me he ido porque así yo creo que doy más chisme. Odiadme más", dijo irónica. "No soy nada bienqueda y son muy pesados. No estoy para estar en cualquier grupo y punto. No quiero grupos".

Pero el momentazo de la gala, sin duda, fue el comentario que hizo sobre el aparatoso accidente que tuvo Cayetano Rivera el pasado fin de semana cuando, por circunstancias aún por aclarar, se estampó contra una palmera al invadir una rotonda ajardinada en la urbanización en la que vive.

"Bien, todo bien. Menos mal que no fue un roble, que están protegidos. Las palmeras también, pero no tanto", dijo con gracia Blanca Romero sobre el contratiempo de su exmarido.

Aclaró, además, que no ha hablado con el torero: "No he tenido el placer. Mi hija [Lucía Rivera] sí, claro. Yo no le pregunto porque no soy nada cotilla. No me importa, hasta luego".

La intérprete zanjó de forma muy divertida su intervención sobre el tema que ha copado los programas de crónica social. "A mí me mola más esta versión de Caye, esta versión macarra", deslizó.

Lo cierto es que estas declaraciones iban en la misma línea a las que hizo hace unos días a la prensa a las puertas de su casa cuando la preguntaron por el tema. "¿Pero está bien?", preguntó la modelo que, según ella, no sabía nada: "¡Ah, jolín qué susto!".

Blanca Romero y Manu Tenorio este sábado en 'Bailando con las estrellas'.

"Pero está vivo, ¿no? Pobre palmera, pero vamos… que amo la naturaleza", declaró en un arrebato de sinceridad.

En lo que refiere al concurso, el programa presentado por Jesús Vázquez ya tiene semifinalistas tras la eliminación de Manu Tenorio y en una gala a la que acudió como artista invitada Jessica Bueno.

Anabel Pantoja, Tania Medina, Jorge González, Nerea Rodríguez, Nona Sobo y la propia Blanca Romero continúan en liza con el objetivo de suceder a María Isabel, la ganadora de la primera edición del talent de baile de Telecinco.