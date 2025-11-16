Afra Blanco, sindicalista, sobre el pago de impuestos: "No falta dinero, sobran privilegios fiscales a los que más tienen"

Casi el 80% de los españoles considera que Hacienda no es justa. Así lo determina una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de la que tiró este sábado, 15 de noviembre, laSexta Xplica para abordar el debate sobre los impuestos y si existe una “brecha” en el pago de los mismos.

Tras ahondar Antonio Lobato en el estudio, José Yélamo pidió a los 'xplicadores' un primer titular sobre esta sensación casi generalizada entre la población. Afra Blanco fue la encargada de romper el hielo y ella lo tenía claro: “No falta dinero, sobran privilegios fiscales a los que más tienen”.

Más avanzada la tertulia, incidió en la misma idea: “Un Estado robusto no puede ser concebido como un gasto, sino como una inversión colectiva. Y en esa inversión colectiva no están todos”.

“Yo hoy celebro que parece que todos estamos de acuerdo en que, efectivamente, en España, la percepción real y la realidad es que las grandes fortunas y las grandes empresas no contribuyen al Estado del Bienestar del mismo modo que la pequeña y la mediana empresa”, aseguró la sindicalista.

“Welcome! Tenemos acuerdo, esto es una novedad. Del mismo modo, también lo digo. Sí, es verdad. Hoy se está invirtiendo más que nunca en las arcas públicas. ¿Por qué? No es porque hayan subido los impuestos, es porque hoy hay más gente trabajando de la que ha habido en toda la serie histórica”, aclaró Blanco.

Jorge Branger y Afra Blanco debaten en 'laSexta Xplica'. Atresmedia Televisión

E iba más allá: “Es más, hoy el Gobierno de España, que somos todos y todas, da más a las comunidades autónomas que lo que ha dado nunca”. La colaboradora de programas como Al Rojo Vivo o Espejo Público iba al dato: “Un 47% más que en la etapa de Mariano Rajoy, que no es poco”.

“Del mismo modo que se invierte más en las arcas públicas, también hay que denunciar que las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular es donde más se perdona. ¿A quién? ¿A los trabajadores? ¿A las pymes? ¡No! ¡A las grandes fortunas!”, exclamó la tertuliana.

Y Afra Blanco sentenciaba que en España no existiría “justicia fiscal hasta que una gran empresa no contribuya con el mismo esfuerzo sobre su patrimonio como lo hace la pequeña y mediana empresa”, tildando de "feudalismo moderno" el modelo del PP.