"No hay conexión ninguna": la sorprendente confesión de Verónica Romero sobre David Bisbal y 'OT' en TVE

Si el año pasado era David Bisbal el que amortizaba la Navidad a fondo con su disco de villancicos, este año es otra ex de Operación Triunfo la que está dispuesta a seguir sus pasos. Se trata de Verónica Romero, que se encuentra en plena promoción de su single navideño Contigo es Navidad.

Este sábado, ha recalado en D Corazón para presentar un tema con el que Romero quiere convertirse en ‘la Mariah Carey española’. Sin embargo, en el espacio de La 1, no se ha librado de las preguntas sobre el talent show que le permitió saltar a la fama hace 24 años.

“A ver, Verónica, tú siempre te llevas absolutamente bien con todos tus compañeros de OT. Pero, ¿a quién felicitas realmente la Navidad y a quién no? De ahí igual deducimos con quién te llevas…”, ha querido saber, entre risas, Javier de Hoyos.

“Pues… No a todos les felicito la Navidad. Te puedo decir a quiénes sí”, explicaba la cantante, asegurando que con quienes más relación tiene son Rosa López, Naim Thomas, Javián, Nuria Fergó, Alejandro Parreño o Manu Tenorio.

En ese punto de la entrevista, Laura Fa se ha interesado por David Bisbal. “Bisbal es el que vive más aparte de esa etapa, ¿no?”. “Sí, sí. Y me da pena. Con David no sé qué ha pasado, que no hay conexión ninguna”, lamentaba la alicantina.

Verónica Romero pide a David Bisbal cantar juntos un villancico desde 'D Corazón'. RTVE

Por su parte, Jorge Borrajo ha tratado de buscar las causas de ese distanciamiento: “¿Crees que es por parte de David? ¿O que simplemente le veis muy arriba?”. “No. Bueno, no lo sé”, ha respondido ella.

Y Anne Igartiburu ha intentado ponerle solución: “Ahí tienes una cámara. Felicita la Navidad a David”. “Bisbal, ahora que he sacado un villancico, a ver si compartimos escenario”, bromeaba la sexta clasificada de la primera edición del concurso de Gestmusic.

Pero Verónica volvía al tema del distanciamiento: “No, pero no sé. Con David ha habido algo. La vida nos ha separado”. “¿Se ha querido alejar de OT por algo?”, ha reiterado el presentador de TVE.

“No lo sé. Siempre he tenido buenas palabras para mis compañeros. Quiero pensar que nunca he dicho nada malo de ellos”, ha sentenciado Romero, mientras en plató se dejaba caer la posibilidad de hacer un reencuentro el 2026, por los 25 años del estreno del formato. También, para recordar al fallecido Àlex Casademunt.