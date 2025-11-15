Alba Carrillo no se calla y carga contra la edición de 'Hasta el fin del mundo': "No representa lo que trabajamos Cristina y yo"

El pasado miércoles, Televisión Española lanzaba Hasta el fin del mundo, su reality show de viajes al más puro estilo Pekín Express. Durante las tres horas que se extendió el estreno (algo que afearon los espectadores en redes), ya pudieron verse las primeras rencillas entre las parejas.

Así sucedió en el caso de la formada por Alba Carrillo y Cristina Cifuentes. En la presentación del formato de Zeppelin, a la que asistió BLUPER, Carrillo aseguró que en ningún caso los rifirrafes habían tenido motivación política. Y es que no es ningún secreto: ella es de izquierdas y su compañera fue durante años cara visible del Partido Popular de Madrid.

Los “rocecillos”, según Carrillo, habían sido “por cosas del día a día” y no por cuestiones personales. Sin embargo, estas disputas no se habrían producido con la misma intensidad que el programa quiso hacer ver a través de la postproducción.

Así lo ha denunciado la ex de Telecinco en sus redes sociales. “Somatizo todas las cosas que me pasan, me sale psoriasis en las uñas, cuando me pongo nerviosa se me abren. Me dan migrañas…”, comienza diciendo la modelo.

Al parecer, mientras estaba viendo el estreno, Alba comenzó a sentirse indispuesta: “Mientras que estaba viendo el programa de Hasta el fin del mundo me puse malísima, empecé a vomitar…”.

Se moñea con el taxista, le dice que miente como un bellaco y luego que ella no se disculpa por lo que le ha dicho JAJJAJAJAJJA SI ALBA CARRILLO NO EXISTIERA HABRÍA QUE INVENTARLA #HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/KBfb8cr41g — caracoleole💫🍓 (@caracoleole21) November 13, 2025

El disgusto venía por lo siguiente: “No estoy de acuerdo con la edición, no representa el viaje que he hecho". “Ha sido un viaje maravilloso, creo que han pasado cosas de todo tipo y creo que la edición no representa lo que hemos trabajado Cristina y yo", afirma la concursante.

Según la madrileña, “ese tipo de cosas que son más personales, después de un esfuerzo tan fuerte personal, se han pasado por alto”. Carrillo considera que Cifuentes y ella han sido “unas luchadoras y unas currantas”.

Alba Carrillo, muy disgustada con 'Hasta el fin del mundo': "Me duele que se centren en las disputas"

“Hemos estado sin dormirnos, hemos ido sin comer, sin desayunar, a trabajar, pues la verdad, a mí personalmente, me duele”, reconoce, añadiendo: “Se han centrado muchísimo en los conflictos de Cristina y míos, conflictos que han sido en la gestión del programa”.

“Hay muchísimas cosas que Alba y Cristina, como pareja, han dado, han trabajado, han luchado, se han reído, han hecho tándem sin conocerse. Y me duele que se centren en las disputas”, sentencia la participante de Hasta el fin del mundo.

"Autoritaria y absorbente"

Lo cierto es que Alba Carrillo y Cristina Cifuentes fueron las que más penaron en las dos primeras etapas de la aventura por América Latina. Al ser las últimas en llegar en la primera etapa, les tocó la peor ruta en la segunda.

La audiencia las vio dormir prácticamente a la intemperie, sufriendo el frío y la humedad, así como las picaduras de los mosquitos. Comer arroz duro (si es que comían) para ajustarse al presupuesto. Y, en una situación límite, estaba cantado que los roces surgirían. “Es autoritaria y absorbente", recriminaba Alba a su compañera.