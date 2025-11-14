Belén Esteban la lía con una "exclusiva" en su último 'No somos nadie' del año: "¡Ha sido un fiasco!"

Belén Esteban, en su último 'No somos nadie' antes de empezar a grabar 'Top Chef'. TEN

Este viernes, 14 de noviembre, Belén Esteban ha participado en su último No somos nadie antes de marcharse a grabar Top Chef: dulces y famosos, el nuevo talent de repostería de La 1.

Parecía que la Patrona iba a despedirse por la puerta grande, “no con una exclusiva, sino con un exclusivón”, como explicaba Arnau Martínez. Una noticia de la que incluso se iban a hacer eco los medios internacionales. “No es humo, ¿eh?”, aseguraba el subdirector del programa de Ten.

Pues, bien, nada más lejos de la realidad. “Te brillan los ojitos y todo, Belén”, puntualizaba Carlota Corredera, y Kiko Matamoros empezaba a impacientarse: “Lo tienes que soltar ya. No lo vas a decir en lo de los postres…”. “Belén, a pantallón”, ordenaba Martínez.

“Me viene una exclusiva de una persona muy cercana a mí y que se dedica al mundo de la música. C. Tangana va a ser padre”, ha afirmado, rotunda, la de Paracuellos. “Si la exclusiva se confirma, es un exclusivón”, reiteraba la presentadora de los viernes de No somos nadie.

Y mientras Belén hablaba maravillas de Rocío Aguirre, novia del cantante, a la que conoció en un evento de TikTok, mientras se vanagloriaba de su información, Arnau le ha tenido que bajar de la nube. “Carlota, tenemos un problema. Belén, la has liado”.

Kiko Matamoros intenta salir de 'No somos nadie' tras un enfado con Belén Esteban. TEN

Era entonces cuando el espacio mostraba una publicación de Instagram de la misma futura madre, presumiendo de barriga de embarazada. “Ya lo ha anunciado ella en sus redes sociales”, ha subrayado Martínez.

“Qué mala suerte para ser tu último día”, ha comentado Matamoros, algo que ha indignado a su compañera: “Perdona, yo no sigo a Rocío”. “Pues te vas a Google y pones: ‘embarazo, tal…”, reiteraba el ex de Makoke. “A mí esto no me achanta. ¿Me puedes dejar hablar?”, le espetaba Esteban.

Y Kiko estallaba: “¡Pero si ha sido el director el que te ha dicho que ha sido un fiasco!”. Además, ha recordado uno de los grandes momentos de Sálvame para compararlo con la situación actual, el glorioso “se ha muerto Manzanares” de Lydia Lozano.

“Bueno, que vaya bien el embarazo y que sea socio o socia del Celta en cuanto nazca”, ha expresado Carlota, intentando dar por finiquitado el tema. Pero Kiko se había enfadado, y de verdad, por lo que ha hecho el amago de abandonar el pisito. “¡No puedo ser el saco de boxeo de nadie!”.