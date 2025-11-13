"Muy diferente" y "espectacular": TVE ya ha decidido quienes presentarán las Campanadas... pero sigue jugando al despiste

José Pablo López, presidente de RTVE, junto a Rosalía el pasado lunes en el backstage de 'La Revuelta'.

RTVE lleva semanas creando hype con las Campanadas. Primero lo hizo con la famosa encuesta lanzada en su web y que tuvo que cerrarse antes de tiempo ante las surrealistas propuestas de los internautas.

Días después del troleo, el asunto ha vuelto a copar la conversación social después de que Rosalía visitara La Revuelta de Broncano este lunes.

Las redes sociales fueron un clamor al pedir a la cantante para la gran cita televisiva del año después de que arrasara en audiencia, con récord histórico, y derrochara todo su carisma.

De hecho, en BLUPER nos hicimos eco de esta idea casi utópica a raíz de su abrazo con la televisión pública por la promoción de su exitoso nuevo disco. Y es que el nombre de Rosalía también era uno de los más repetidos por los usuarios en el sondeo.

El presidente de RTVE, José Pablo López, salió al paso de aquellos que sueñan con ver a la motomami en la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre. Lo hizo a través de su cuenta personal en la red social X, antes Twitter, en respuesta de un usuario que proponía el tándem formado por Rosalía y Broncano.

Haremos algo muy diferente. Ya verás... 🙈 — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 11, 2025

El máximo responsable de la Corporación jugó al despiste al no desvelar cuál es la estrategia, aunque sí dio algunas pistas en sus mensajes. "Haremos algo muy diferente. Ya verás", contestó primero para luego confirmar que ya saben qué presentadores tendrán el privilegio de comerse las uvas y dar la bienvenida al 2026 para toda España.

"¿Ya lo tenéis decidido?", preguntó una usuaria, a lo que López respondió: "Claro. Ya lo sabemos. Será espectacular, créeme".

Claro. Ya lo sabemos. Será espectacular, créeme. — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 12, 2025

Lo cierto es que la televisión pública guarda el secreto bajo llave y, posiblemente, no haga oficial el anuncio (si no se filtra antes) hasta finales de noviembre o principios de diciembre, como ya ocurriera el año pasado con Broncano y Lalachus.

Está claro que la rivalidad que existe ahora mismo en el día a día entre La 1 y Antena 3, o RTVE y Atresmedia, se trasladará a Nochevieja, en una de las retransmisiones más importantes para las cadenas de televisión.

Hay que recordar que este año, el grupo de San Sebastián de los Reyes comunicó que, por primera vez, las campanadas se iban a ver de forma conjunta en Antena 3 y laSexta con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. "Será la Superbowl de las Campanadas", celebró ella.

Por su parte, Mediaset España oficializó a Sandra Barneda y Xuso Jones para sus campanadas que, a falta de confirmación oficial, estarán pasadas por nieve al ser en Formigal, en el Pirineo Aragonés.

Habrá que esperar unas fechas más para saber si es verdad que Broncano y Lalachus no repiten como pareja después de devolver el liderazgo a TVE en Campanadas.

¿Y si Belén Esteban, flamante nuevo fichaje de la pública con Top Chef es la elegida? "El año que viene quiero dar las Campanadas con Broncano y Lalachus", deslizó en su visita a La Revuelta en la primera semana de enero.