Cristóbal, exaspirante a sacerdote de 30 años, recibe a su cita en 'First Dates' al ritmo de Bad Gyal: "Tierra, trágame"

Cristóbal, un teleoperador de 30 años natal de Jaén, ha acudido a buscar el amor este jueves, 13 de noviembre, a First Dates.

Desde el primer momento, el joven ha remarcado su estrecho vínculo con la religión. Además, ha admitido que colabora con las cofradías de su pueblo. Aunque esto no ha sido -ni de lejos- lo más reseñable de su paso por el dating show de Cuatro.

"Estaba estudiando para ser cura y decidí salirme. Conocí a un chico dentro del seminario y me enamoré", ha compartido en el programa de Carlos Sobera.

Al ser preguntado por sus gustos, Cristóbal ha reconocido que le gustan latinos y árabes. Entre sus aficiones, además, se encuentra la música y el baile, destacando a Bad Gyal. De hecho, no ha dudado en dar paso a su cita al ritmo de la artista catalana.

José Carlos, un profesor de 32 años de Sevilla y hermano de diferentes hermandades de su provincia, ha sido recibido por el joven de Jaén al ritmo de Bad Gyal.

José Carlos, en 'First Dates'.

"Cuando lo he visto he pensado 'tierra, trágame'". A mí el baile así de efusivo no me llama la atención", ha reconocido José Carlos.

Mientras que Cristóbal ha reconocido sentir atracción física, su cita no ha percibido lo mismo. "No me atrae nada", ha puntualizado el profesor sevillano.

Después de tratar diferentes temas en su cita -como encuentros íntimos- la dupla se ha trasladado hasta un sofá. Aquí, Cristóbal ha tratado de darle un beso a José Carlos. Éste último, sin embargo, no ha aceptado.

La incomodidad por parte del sevillano ha sido más que palpable durante todo el encuentro. Sobre todo por parte del sevillano. Una situación que ha reflejado a la hora de tomar la decisión final.

"Yo sí que he estado a gusto. Ha sido agradable", ha señalado Cristóbal. Por su parte, ha reconocido querer tener una segunda cita con José Carlos.

"Para tener algo serio no. Como amigos me ha caído bien", ha replicado José Carlos, quien ha demostrado tener la decisión bastante clara durante el encuentro.

Lejos de tomarse Cristóbal esta negativa como un comentario malo, ha optado por añadir a la situación su habitual sentido del humor.

"Torres más altas han caído. Ya verás como te pille una noche cenando", ha compartido, con tono jocoso, ante los espectadores de First Dates. Su historia, sin lugar a dudas, se ha convertido en una de las más cómicas de la semana.