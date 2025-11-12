"Señora, Cataluña es España": Belén Esteban estalla en directo para defender a Rosalía de las críticas

Belén Esteban ha sacado las garras por Rosalía. Lo ha hecho este martes, 11 de noviembre, No somos nadie, en plena resaca de la visita de la cantante a La Revuelta de David Broncano.

Ocurrió cuando el programa producido por La Osa que emite el canal TEN hablaba sobre la intensa promoción que está haciendo la artista por LUX, su esperadísimo nuevo proyecto musical del que todo el mundo habla.

En un momento dado, durante la Quickie Ronda, La Patrona saltó del sofá con el fin de defender a Rosalía de las críticas que ha recibido de la periodista e influencer catalana Juliana Canet en el programa Que no surti d'aquí, de Cataluña Radio.

Canet cargó contra la motomami tras su colaboración con la Escolanía de Montserrat en Magnolias, una de las canciones del disco. Que el coro infantil cantara en español ha provocado numerosas reacciones negativas en los sectores nacionalistas catalanes.

Lo calificó como "falta de respeto" y una "humillación para los catalanes", señalando que la institución está considerada como un refugio simbólico de resistencia catalana.

La Esteban recordó en primer lugar que Rosalía combina hasta 13 idiomas en LUX. Y entre ellos está el catalán. Lo hace en el tema Divinize que, por cierto, ha pasado a ser el primer tema cantado en catalán que ha entrado en el Top50 Global de Spotify.

"¿No podemos estar orgullosos? Pero me jode mucho, porque siempre hay que poner un pero", siguió quejándose Belén, para lanzar su reivindicación más política para defender a Rosalía, con quien tiene una complicidad especial. "Señora, Cataluña es España", repitió hasta en dos ocasiones.

Lo cierto es que las palabras de la de Paracuellos no gustaron a David Valldeperas, que llegó a decir: "Bueno, bueno, bueno, bueno... Eso tendríamos que discutirlo". "Bueno, bueno, ¡no!", replicaba de forma airada Belén.

"Se puede ser independentista y alabar a Rosalía", dijo a continuación María Patiño, a lo que la Esteban aclaraba que lo decía a raíz de las "palabras horrorosas" de Canet hacia Rosalía. "Mira chica, alégrate. Personas como tú sobran", zanjaba.

Aunque el programa continuó, los micrófonos delataron el enfado monumental de la Esteban con Valldeperas por la reprimenda. Y es que, en casa, se llegó a escuchar lo siguiente: "¡Anda venga! ¡Hasta luego Mari Carmen! Me está regañando".