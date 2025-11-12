David Bustamante bromea con sus 13 colonias y habla de la ruptura de Andy y Lucas en 'La Revuelta': "Se les acabó el amor"

David Bustamante ha visitado el plató de La Revuelta. Allí ha hablado de casi todo: desde su carrera musical, a su nuevo aspecto (ha perdido 20 kilos) o sus duras rutinas de ejercicio para mantenerse en forma. Incluso ha bromeado con la larga lista de colonias que ha lanzado al mercado.

"Como muy bien, como mucho pescado", ha empezado diciendo sobre su pérdida de peso. Yo me pongo el despertador a las 7:30 pero me levanto a las 6 de la mañana. Salgo, me voy a caminar en ayunas una hora, u hora y media. Doy la vuelta... y luego me voy al gimnasio. Luego desayuno. Me va muy bien".

Al arranque del programa, el de San Vicente de la Barquera ha recordado a la audiencia de TVE que ha lanzado más fragancias que discos. Hasta la fecha, ha editado 11 álbumes de estudio. La cifra de sus colonias es superior: ya van 13.

Una vez más, Bustamante lo vuelve a hacer.



Un absoluto ejercicio de prestidigitación, un trilero del marketing #LaRevuelta @David_Busta pic.twitter.com/qTNOdWTVTs — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 12, 2025

"He llegado a 13 colonias"

"Como sé que te gusta mucho el tenis, quiero que leas lo que te ha escrito un amigo. Y aquí está su libro. Tienes que leer una dedicatoria que te ha hecho", le ha dicho el cantante a Broncano antes de entregarle El tenis desde dentro, un libro escrito por el extenista Roberto Carretero.

"Querido David Bustamante. Sé que te encanta el tenis, que lo practicas y que cada día te quieres superar", ha leído el presentador. "Por si quieres mejorar, de ahora en adelante, prueba a jugar llevando la fragancia de David Bustamante".

Con sentido del humor, Bustamante ha sacado punta al éxito comercial de sus aromas corporales: "Ya que he llegado hasta 13 colonias, vamos a seguir".

David Bustamante, en 'La Revuelta'. TVE

Sobre Andy y Lucas: "Les deseo lo mejor"

Bustamante, que actualmente se encuentra de gira, Tour inédito, dará un concierto en Madrid el próximo 30 de noviembre en el recinto Live Las Ventas.

Por este motivo, acompañado únicamente de su guitarra, ha interpretado Sé, el último tema que ha escrito. Un sencillo que incluye en su tour: "Hay una parte del concierto... aparte de la alegría, hay una parte de mí que me gusta mostrar que es solamente yo, a guitarra y voz".

Cuando Broncano le ha preguntado por la ruptura de Andy y Lucas, el invitado ha respondido de manera breve: "Sé lo que tú... Se les acabó el amor".

Ambos han hecho chascarrillos con la posibilidad de crear un nuevo dueto con alguno de ellos: "Andy y Busta, Bustamandy", han dicho, entre risas. "Lucasmante también podría funcionar", apuntaba el presentador.

El cantante ha zanjado la cuestión deseándoles toda la suerte del mundo: "No sé... Les deseo lo mejor", ha zanjado Bustamante.

Al finalizar la charla, Broncano se ha despedido del cántabro retomando las chanzas sobre sus colonias: "Tú y yo nos vemos en las tiendas de perfumería dentro de poco".