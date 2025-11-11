TVE ficha por sorpresa a Isabel Gemio: salta a las tardes con el programa de Gonzalo Miró y Marta Flich

Isabel Gemio vuelve a TVE. Así lo anunció Directo al grano, el programa que presentan Gonzalo Miró y Marta Flich en las sobremesas de La 1, este lunes, 10 de noviembre.

La televisiva se une al plantel de colaboradores del formato producido por La Osa y Big Bang Media. Y es que Isabel Gemio presentará su propia sección, Te doy la palabra.

Es el mismo título, por cierto, que tenía el programa que pilotó en Onda Cero entre 2004 y 2017.

Se trata de un espacio con vocación de servicio ciudadano en el que, a partir de la llamada de los espectadores, se abordarán conflictos, denuncias y casos sociales que requieren atención y visibilidad.

Todos los interesados en que Isabel y el equipo del programa les ayuden a dar voz a su situación pueden ponerse en contacto con Directo al grano, cuyo equipo analizará y seleccionará los casos más destacados, para acompañar y dar seguimiento a cada uno de ellos contribuyendo a su resolución.

Isabel Gemio se convierte en colaboradora de 'Directo al grano' y en la voz de la denuncia con la sección 'Te doy la palabra'.



📳Si tienes un problema y le quieres poner solución escribe o llama al 669 730 112 e Isabel te ayudará.



🎯#DirectoAlGrano10N pic.twitter.com/lDE3w1pqfk — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) November 10, 2025

"Voy a hacer algo que no he hecho nunca, que es hacer de colaboradora. Me hace mucha ilusión tener esta sección", reconoció el flamante nuevo fichaje de Directo al grano en su primera aparición en pantalla.

Isabel Gemio regresa así a TVE tras su paso por Bake Off: famosos al horno. Hay que recordar que, desde esta temporada, la periodista también pilota en RNE el magacín nocturno El último tren.

Consolidado en la sobremesa

La extremeña de 64 años -el 5 de enero cumple 65- se une a la lista de fichajes que ha hecho Directo al grano: Paco Lobatón, que pilota una sección semanal dedicada a personas desaparecidas, y el dúo Gallego & Rey, que aporta su visión crítica y humorística de la actualidad a través de una viñeta animada.

Lo cierto es que Directo al grano se ha hecho un hueco en la sobremesa, con datos siempre superiores al doble dígito -octubre lo cerró con un 11% de cuota-, convirtiéndose en una alternativa a Sueños de libertad, que es quien lidera. El programa de La 1, además, se impone habitualmente a El tiempo justo de Joaquín Prat.

Con una dilatada trayectoria en radio y televisión, Isabel Gemio ha sido una de las comunicadoras más reconocidas del panorama nacional, al frente de programas como Sorpresa, sorpresa, Esta noche, sexo o Lo que necesitas es amor.