Samantha Vallejo-Nágera pone en aprietos a Victoria Federica con una pregunta indiscreta sobre su vida privada

La semifinal de MasterChef Celebrity 10 recibió a Victoria Federica de Marichalar. Se trata de la primera vez que la hija de la infanta Elena visita el talent culinario de TVE tras su debut en televisión con El desafío de Antena 3.

La sobrina de Felipe VI acompañó al jurado durante el primer cocinado, en el que los aspirantes tenían que reproducir el plato del chef José Manuel Miguel creado para maridar con champagne. Eso sí, los concursantes pudieron contar con la ayuda de sus seres queridos, lo que dejó momentos muy emotivos.

Y mientras Quique Torito, Juanjo Bona, Mariló Montero, Miguel Torres y José Manuel Parada -este último cayó eliminado- estaban en faena, los jueces echaron la caña a Victoria Federica para que acepte participar en la próxima edición de famosos de MasterChef.

"Te hemos visto debutar en un programa de televisión, donde llegaste a ser finalista. Y, ahora que has roto el hielo, ¿te animarías a apuntarte a Masterchef Celebrity?", le preguntó directamente Jordi, a lo que la creadora de contenido respondió: "Me encantaría, pero me da un poco de miedo porque impone mucho. Pero, ¿por qué no?".

"Que sepas que tu tía, María Zurita, vino aquí. ¿Te ha contado algo?", quiso saber Samantha Vallejo-Nágera, a lo que Victoria aseguró que no había hablado "mucho del tema", pero que si acaba fichando por el programa, "no dudaré en preguntarla".

Victoria Federica y Pepe Rodríguez este lunes en 'MasterChef Celebrity'.

Pese a abrir completamente la puerta a participar en el exitoso formato de TVE, Victoria Federica confesó que la cocina no es su especialidad: "Yo no sé cocinar. Hago algunas cositas, pero poca cosa".

"Lo peor que llevaría de estar en MasterChef es la presión de los chefs. Si me dicen algo soy muy llorona y lo pasaría mal, pero no lo descartó", expresó.

Fue entonces cuando reveló que a su madre, la infanta Elena, se le dan muy bien los postres. "A mi madre sí se le da muy bien, le gusta sobre todo la repostería", dijo. De su padre, Jaime de Marichalar, aseguró que "no sabe cocinar".

Samantha, por otra parte, dejó fuera de juego a la invitada lanzándole una indiscreta pregunta sobre su vida sentimental. "¿Tienes pareja ahora mismo?", soltó la jueza, a lo que Victoria, visiblemente incómoda, intentó salir del apuro como pudo. "Bueno... ahí vamos", respondió tras pensárselo.

Victoria Federica también habló, muy de pasada, sobre su hermano, Froilán de Marichalar: "Nos llevamos bien, aunque de pequeños nos peleábamos, como todos los hermanos".

Su visita a las cocinas de MasterChef también dio pie a que los jueces revelaran una divertida anécdota que vivió Pepe Rodríguez con su abuelo, el rey emérito: "Un día llamó a su restaurante personalmente para reservar mesa y se pensaba que era una broma", reveló Samantha.

La chef reveló por último la "preocupación" que tenía el rey Juan Carlos por las notas de su nieta, después de una comida que tuvieron con él en el restaurante MasterChef. "Siempre he sido de buenas notas", zanjó Victoria.