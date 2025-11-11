Kiko Matamoros reacciona a la ruptura de Los Javis en 'No somos nadie': "A veces se dicen cosas que luego no se hacen"

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos popularmente como Los Javis, se han separado tras 14 años de relación sentimental. Una noticia que ya era un secreto a voces y que se ha convertido en uno de los temas de la tarde en No somos nadie.

Así, desde el programa del canal TEN han debatido sobre la relación de los actores y directores de cine.

La noticia, publicada por EL PAÍS y confirmada por EL ESPAÑOL, asegura que, pese a la separación, la pareja continuará trabajando en sus proyectos cinematográficos. Un detalle sobre el que ha puesto el foco Kiko Matamoros.

La ruptura de Los Javis, en 'No somos nadie'. Canal Quickie

"Espero que artísticamente sigan unidos", ha expresado el colaborador después de que trascendiera la información. Tras su comentario, María Patiño le ha confirmado que así seguirá siendo, si todo transcurre tal y como indica la noticia de la separación.

"Sí, lo han dicho", ha recordado la presentadora. "Espero, porque a veces se dicen cosas que luego no se hacen", ha insistido Kiko Matamoros.

La noticia sobre la ruptura de Los Javis ha trascendido este martes, 11 de noviembre, al filo de las 18 horas. Sin embargo, ya había rumores de ruptura, que se intensificaron en los últimos meses tras una serie de movimientos públicos que no han pasado desapercibidos para sus seguidores.

Ambrossi ha cerrado sus redes sociales, un gesto poco habitual en el creador, que siempre ha mantenido una relación cercana con su audiencia digital. La decisión, según ha podido saber este periódico, la tomó hace más de un mes y desde entonces está desaparecido totalmente de sus perfiles.

Los Javis, en una imagen de archivo. Gtres

Sobre ello, este periódico le preguntó a su hermana, Macarena García, en una entrevista que tuvo lugar el pasado 16 de octubre.

Entonces, la actriz aseguró que su hermano estaba "bien, concentrado rodando y cuidándose", sin querer entrar en más detalles.

Javier Calvo, en cambio, sí ha mantenido con total normalidad su actividad en redes sociales, aunque sin compartir imágenes personales con Ambrossi. Sus últimas publicaciones han sido en sus stories, revelando detalles de su participación en La Revuelta este pasado lunes.

Un día antes de que viera la luz la noticia de la ruptura, Calvo formaba parte de una escena de vecinos en el bloque contiguo al teatro donde se graba el programa de David Broncano para dar la bienvenida a Rosalía.

Un segmento en el que estuvo junto a Carmen Machi, Estopa, Alexia Putellas, Manuela Carmena, La Zowi, María Escoté, Pedro Almodóvar y el culturista Joan Pradells.