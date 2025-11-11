Juan del Val, sobre la dimisión del director de la BBC: "Tenemos que ser críticos cuando se está manipulando la información"

Juan del Val durante la tertulia de 'El Hormiguero'. Antena 3

Juan del Val ha vuelto a ser protagonista de la tertulia de actualidad de El Hormiguero. Una charla que ha tenido lugar tras la entrevista de Pablo Motos a Marc Márquez.

Junto a Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte, Juan del Val se ha pronunciado sobre el último audio de Leire Díez, la fontanera del PSOE. Una declaración al fiscal Ignacio Stampa que se ha convertido en el tema de la jornada.

"Los hechos son deleznables", ha dicho Juan del Val, manteniendo así la misma opinión que María Dabán. "No nos podemos creer eso que dice el PSOE, de que es una militante más", ha añadido en su comentario.

Juan del Val, en la tertulia de 'El Hormiguero'. Antena 3

El colaborador, por otro lado, ha insistido: "Deleznable también es quién le hace hacer estas prácticas sucias y escandalosas".

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido otro de los temas abordados en la tertulia de este martes, 11 de noviembre.

Por otro lado, Pablo Motos se ha pronunciado sobre la dimisión del director de la BBC tras un informe interno sobre su "sesgo sistemático" en favor de las posiciones de la izquierda.

Fue el pasado domingo, 9 de noviembre, cuando Tim Davie presentó su dimisión tras verse presionado por un informe interno que señalaba a la cadena británica por mantener un "sesgo sistemático" en sus coberturas. La máxima responsable de la rama informativa de la cadena, Deborah Turness, siguió esta misma línea.

Su salida llegaba después de un choque con la Casa Blanca. Concretamente, a raíz de un reportaje de investigación en el que la cadena británica unía dos frases de Donald Trump (pronunciadas en dos momentos diferentes) para enfatizar su papel instigador en la turba que asaltó la sede del Congreso norteamericano tras la victoria de Joe Biden en el año 2020.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt acusó a la BBC de ser fake news.

La cadena preparaba una disculpa, pero Tim Davie, como máximo responsable, se adelantó a los hechos. Admitió haber cometido un "error" por la edición del discurso del presidente estadounidense y consideró la renuncia como el paso necesario para "asumir su responsabilidad".

Sobre ello, este martes, en el la tertulia de El Hormiguero, Juan del Val se ha mostrado rotundo.

"Los ciudadanos deberíamos ser igual de críticos cuando se está manipulando la información", ha comentado.

En su opinión, independientemente de la ideología o de la línea editorial de cada cadena, hay que ser "igual de beligerantes". Un comentario que ha puesto fin a la tertulia de actualidad de El Hormiguero.