Un soltero de Leganés, de 70 años, indignado con su cita en 'First Date': "Mi mujer era más delgada y más joven que tú"

Un día más, el restaurante de First Dates da la bienvenida a las nuevas parejas. Un programa más, Carlos Sobera se pone al frente del dating show más importante del país, dejando bien arriba las audiencias edición tras edición.

Sin embargo, si hay algo importante en este programa son los solteros que se dan cita a ciegas para saber si encontrarán a su media naranja o no. En esta ocasión, un soltero de Leganés se encuentra con una vecina de su barrio y no acaban muy conformes con su cita.

Luis y Paqui, de 70 y 71 años, han coincidido por primera vez en el restaurante de Carlos Sobera en Madrid; sin embargo, no es la primera vez que se ven. Los dos son de Leganés, Madrid, y las calles de la ciudad son muy pequeñas, ya que ambos se conocían y su intención no era reencontrarse en el plató del programa de Cuatro.

Tras la presentación oficial con Sobera, ambos se sentaron juntos en la mesa y comenzaron a conversar, aunque quizás querrían estar en otros lados, por lo menos Paqui. "Llevo tres o cuatro años yendo a bailes y muchas mujeres quieren conmigo, pero no me enamoro", ha comenzado diciendo Luis.

Luis y Paqui de Leganés en 'First Dates'. Mediaset Infinity

Ante la atenta mirada de Paqui, que no sabía dónde meterse, asentía tras sus palabras. "Él es una persona muy alocada y no tiene sensibilidad por las personas, ni por las mujeres", ha pronunciado en la sala de confesiones sin que el de Leganés se enterase.

Sin embargo, aunque a Paqui no le interesaba mucho lo que le estaba diciendo su cita, ella continuó escuchando. "La única vez que me he enamorado en mi vida ha sido de mi mujer. Nada más", ha explicado Luis.

Y añade: "Mi mujer era más delgada que tú, más joven que tú. Tenía un aspecto más juvenil, era como Penélope Cruz o Maribel Verdú, así delgadita, finita...".

Aunque tras escuchar estas palabras, el rostro de Paqui comenzó a cambiar, sobre todo porque esas palabras no se las esperaba en un plató de televisión. Sin embargo, Luis ha decidido 'mejorar' la conversación con una frase aún peor. "Tú eres guapa de cara, lo que pasa es que estás gordita", ha sentenciado mientras comenzaban el primer plato (aún).

Indignada, la de Leganés ha pronunciado en los totales que "eso no se le debe decir a nadie, a nadie", ha reiterado muy enfadada ante las palabras de Luis.

Aunque él ha continuado con su historia sin dejar hablar (apenas) a Paqui. "Yo venía ilusionado porque pensaba que era otro tipo de mujer. Más joven". Aunque aquí ella ha decidido no callarse y explotar: "Sí, claro, entiendo. Tú es que eres ahora un niño de 18 años", deslizaba con ironía y visible incomodidad en el rostro.

Finalmente, la pareja de solteros ha decidido tomar caminos separados. "No me ha gustado nada de él", ha dicho Paqui en la decisión final, mientras que Luis decía que la volvería a ver como amiga, "como pareja no". Una vez más, el amor no ha triunfado en el programa de Sobera.